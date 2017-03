Digitoday

Aika on monella tapaa ajanut videonauhureiden ohi. On siirrytty digiaikaan, kuvanlaatu on parantunut, on sähköiset ohjelmaoppaat....Mutta videonauhureissa oli silti useita ominaisuuksia, jotka digibokseista puuttuvat. Ehkä kodin viihdelaitteissa olisi siis vielä paljon muutakin kehitettävää kuin television koko tai pikselimäärä?Digiyesterday on Digitodayn historiallisiin laitteisiin keskittyvä videosarja. Edellisiä jaksoja voit katsoa täältä http://www.is.fi/haku/?search-term=digiyesterday