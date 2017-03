Nyt suomalaisen operaattorin asiakas käyttää Espanjassa nettiä paikallisia halvemmalla

Digitoday

Telian päätös lopettaa tänään roaming-hintojen periminen EU-alueella matkailevilta asiakkailta luo erikoisen vertailutilanteen liittymämarkkinoille. Tästä päivästä lähtien Telian asiakkaat saattavat useissa Keski-Euroopan maissa käyttää puhelimellaan nettiä halvemmalla kuin paikalliset asukkaat.Esimerkiksi Espanjan Movistar-operaattorilla http://www.movistar.es/particulares/movil/tarifas-moviles/tarifas-contrato-tarjeta/ 10 gigatavua dataa sisältävä liittymä maksaa 34 euroa kuukaudessa, kun Telian 15 gigatavua dataa kuukaudessa EU-alueella sisältävä liittymä on alle 30 euron hintainen. Saksan Vodafonelle https://www.vodafone.de/privat/handys-tablets-tarife/smartphones-tarife.html?tariffId=285&simOnly=1 10 gigatavun mobiililiittymästä joutuu maksamaan jo yli 40 euroa.Telia Finlandin kuluttajaliiketoiminnan johtaja Heli Partasen http://www.is.fi/haku/?search-term=Heli%20Partasen mukaan yhtiö on vertaillut liittymiensä hintoja kansainvälisesti, mutta mistään hintakilpailusta ei ole kyse.– Pääsääntöisesti teleoperaattorien hinnat ovat kuitenkin maalähtöisiä, eli pelaamme kotimaan markkinoilla tällä hintatasolla, Partanen sanoo.– Ei voida sanoa, että oltaisiin erityisesti haalimassa näitä ulkomaan asiakkuuksia.Partasen mukaan ulkomaalaisista Suomen Telian liittymiä ovat jonkun verran ostaneet muun muassa virolaiset, jotka käyvät usein Suomessa.Ulkomaiset ja vain muissa EU-maissa liittymiään käyttävät asiakkaat eivät välttämättä olisi Telialle myöskään kovin kannattavia, sillä muiden EU-maiden operaattorit velottaisivat Telialta heidän puheluistaan, tekstiviesteistään ja datastaan operaattorien välisiä tukkuhintoja.Roaming-maksun poistaminen on tarkoitettu vain matkailua varten. Operaattorit saavat EU-säädösten perusteella estää esimerkiksi toisen maan asukkaiden yritykset hyötyä toisen EU-maan halvemmista liittymähinnoista.Operaattori saa ryhtyä toimiin, jos asiakas kuluttaa vähintään neljän kuukauden ajanjaksosta yli puolet ulkomailla. Tämän jälkeen operaattori voi lähettää asiakkaalle huomautuksen, minkä jälkeen asiakkaalla on kaksi viikkoa antaa tilanteesta selvitys. Jos asiakas pysyy yhä muualla kuin operaattorin kotimaassa, saa operaattori laskuttaa tältä tukkuhintojen mukaisia lisämaksuja.