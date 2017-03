Huikea vedätys: Liettualaismiehen epäillään vieneen nettijäteiltä 100 miljoonaa – 20 vuoden vankeus uhkaa

Digitoday

Liettualaista miestä syytetään yli 100 miljoonan dollarin huijaamisesta kahdelta yhdysvaltalaiselta it-jätiltä, kertoo The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/22/phishing-scam-us-tech-companies-tricked-100-million-lithuanian-man -sanomalehti https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/22/phishing-scam-us-tech-companies-tricked-100-million-lithuanian-man . Uhrien nimiä ei ole paljastettu oikeuden asiakirjoissa, mutta toista kuvataan monikansalliseksi yhtiöksi, jonka tuotteita ovat verkkoyhteisö sekä verkostoitumispalvelut. Toinen yhtiö taas on monikansallinen internetiin liittyviin palveluihin ja tuotteisiin erikoistunut yritys.Esimerkiksi Google, Facebook ja Twitter eivät ole vastanneet The Guardianin kommenttipyyntöihin.Mies toteutti huijauksensa melko tutulta kuulostavalla menetelmällä eli huijauslaskuilla. Hän perusti Liettuaan yrityksen, jolla oli sama nimi kuin suurella aasialaisyrityksellä teknologiavalmistajalla, jonka nimeä ei myöskään mainita asiakirjoissa.Molemmat yhdysvaltalaiset yritykset olivat tottuneet alihankkijana käyttämänsä aasialaisyhtiön useiden miljoonien dollarien laskuihin. Yhdysvaltalaiset yhtiöt noudattivat sähköpostilla saamiaan ohjeita, ja lähettivät kymmeniä miljoonia dollareita eri pankkitileille Liettuaan, Latviaan, Kyprokselle, Slovakiaan, Unkariin ja Hongkongiin.Liettualaismies väärensi myös kohdeyrityksissä työskentelevien johtajien kirjeitä ja laskuja sekä yhtiöiden leimoja ja sopimuksia, ja yritti peitellä rahavirtaa.Liettuan viranomaiset pidättivät miehen viime viikolla. Miestä uhkaa pahimmillaan jopa 20 vuoden vankeus.