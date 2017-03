Facebookin uusi ”parannus” voi olla todella ärsyttävä – näin pääset siitä eroon

Digitoday









Facebookin selainversioon on ilmestynyt joillekin käyttäjille kookkaita Julkaisusi-nimisiä ponnahdusikkunoita kertomaan Facebook-seinillä oleviin keskusteluketjuihin tulleista vastauksista.Uudistuksen idea on, ettei käyttäjän tarvitse poistua uutisvirrastaan kirjoittaakseen kommenttia aikaisempaan keskusteluun.Aikaisemmin Facebook ilmoitti uusista kommenteista keskusteluketjuun pienellä ja nopeasti katoavalla ilmoituksella ruudun vasemmassa alakulmassa. Uusi Julkaisusi-ilmoitusikkuna ei katoa, ellei käyttäjä sitä erikseen sulje. Ilmoitukset ovat huomattavasti Messenger-keskusteluikkunoita kookkaampia, ja ne keskeyttävät muun meneillään olevan toiminnan.Julkaisusi (englanniksi Your post) -ponnahdusikkunan voi ottaa pois sen yläreunassa olevasta rattaan kuvasta. Tämän jälkeen tarjotaan mahdollisuus päästä eroon tätä julkaisua koskevista myöhemmistä ponnahdusikkunoista.Koko ominaisuudesta eroon pääseminen on tehty vaikeammaksi. Se tapahtuu menemällä oikealla näkyvään, uutisnauhaksi kutsuttuun kavereiden toimintaa seuraavan näkymän alareunaan. Aivan sen oikeaan alakulmaan on kätketty pieni rattaan kuva, jota klikkaamalla aukeaa valikko. Valitsemalla ”poista julkaisuvälilehdet käytöstä” et saa enää ponnahdusilmoituksia keskusteluista.Facebookin tapoihin kuuluu kokeilla uusia ominaisuuksia käyttäjäryhmittäin ja olla ilmoittamatta muutoksista etukäteen. Osa muutoksista jää pysyviksi, osa poistuu kokeiluvaiheen jälkeen.