Google Maps saa tervetulleen niksin – miksei tätä ollut jo alusta alkaen?

Google tuo Maps-ohjelmistoonsa mahdollisuuden jakaa oma sijainti tosiaikaisesti valituille ihmisille. Yhtiö kertoi uudistuksesta eilen blogissaan https://blog.google/products/maps/share-your-trips-and-real-time-location-google-maps/ Puhelimella paikkatiedon jakaminen tapahtuu karttaohjelman ”hampurilaisvalikosta” hakukentän vasemmalta puolelta. Jakovalinnan klikkaamisen jälkeen määritellään, kauanko tietoja jaetaan ja kenelle se tehdään.Paikkatiedon jako on mahdollista yhdistää navigointiin. Tällöin jakoa seuraavat saavat tiedon jakajan odotetusta saapumisajasta navigointikohteeseen.Ominaisuus toimii Mapsin Android- ja iOS- ja pöytäkoneversioissa. Googlen mukaan ominaisuus tulee ”pian”. Käytännössä tämä tarkoittanee lähipäiviä.Asia on nähtävissä myös siten, että kyse on Googlen jo ennestään tietämän asian tuomisesta myös käyttäjille ulottuville. Google nimittäin on seurannut käyttäjiään ja pitänyt kirjaa näiden olinpaikoista http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005091827.html jo useamman vuoden ajan. Silti vasta nyt käyttäjät pystyvät jakamaan tietoja keskenään.