Samsung kertoi perinpohjaisesta muutoksesta puhelimiin – ilmoitusta on vaikea tajuta

Eteläkorealainen Samsung on esitellyt https://news.samsung.com/global/bixby-a-new-way-to-interact-with-your-phone oman näkemyksensä digitaalisesta avustajasta, Bixbyn. Pitkässä blogitekstissään https://news.samsung.com/global/bixby-a-new-way-to-interact-with-your-phone Samsungin ohjelmistojen ja palveluiden tutkimusjohtaja InJong Rhee http://www.is.fi/haku/?search-term=InJong%20Rhee kertoo, että Bixby toimii yhtiön laitteiden tulevana käyttöliittymänä.Avustaja nähdään ensimmäistä kertaa loppukuussa ilmestyvässä huippupuhelin Galaxy S8:ssa. Laitteessa on kokonaan oma nappinsa digiapurille.Bixby on Applen Sirin, Google Assistantin, Microsoftin Cortanan ja Amazonin Alexan kaltainen tekoälyohjelmisto, joka on tarkoitettu auttamaan ihmisiä näiden arkipäiväisissä askareissa.Samsungin lähestymistapa avustajaan on kuitenkin hieman erilainen kuin kilpailijoilla. Yhtiön mukaan kyse on siitä, että sen sijaan että ihmisten tulisi tottua teknisiin laitteisiin, laitteiden tulisi oppia ihmisten tavoille.Käytännössä tämä tapahtuu siten, että Bixby kytkeytyy osaksi sovelluksia. Tämä vaatii ohjelmien räätälöintiä erikseen. Tarkat käyttötavat ovat vielä hämärän peitossa, mutta avustaja oppii käyttäjänsä tavan hyödyntää sovelluksia ja pyrkii toimimaan samoilla tavoin. Samsung sanoo, että Bixby pyrkii tekemään sovelluksista nykyistä enemmän puheohjattavia.Samsung korostaa muutoksen tapahtuvan asteittain eikä yhdessä rysäyksessä. Yhtiö lupaa Bixbyn kehittyvän ja oppivan ajan myötä. Sen tulisi myös tunnistaa vajaaksi jääneet komennot ja tulkita käyttäjänsä käskyjä asiayhteyksien perusteella. The Vergen http://www.theverge.com/2017/3/20/14973742/samsung-bixby-virtual-assistant-announced-galaxy-s8 mukaan julkistuksessa saattaa olla kysymys raadollisemmasta asiasta: Samsungin oman ohjelmiston puutteiden korjaamisesta sekä käytön inhimillistämisestä.Bixby tulee käyttöön ensin englanniksi ja koreaksi. Muita suuria kieliä lupaillaan myöhemmin. Suomen tai muiden pienten kielen aikataulusta ei ole tietoa.On erikoista, että Samsung tekee digiapurin julkistuksen ennen laitejulkistusta. Tämä lienee yhtiön tapa saada ohjelmistolle riittävästi näkyvyyttä, jotta se ei jäisi puhelinjulkistuksen jalkoihin. Lisäksi kyse saattaa olla näkyvyyden hakemisesta, sillä yhtiön julkistukset Mobile World Congress -messuilla jäivät kolmeen tablettiin http://www.is.fi/digitoday/art-2000005104133.html