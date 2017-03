Mainokset lapioivat rahaa vihankylväjille, mainostajat karkasivat – Google nöyrtyi ja pyysi anteeksi

Digitoday

Googlen Euroopan-johtaja Matthew Brittin http://www.is.fi/haku/?search-term=Matthew%20Brittin on pyytänyt anteeksi suurten yhtiöiden mainosten päätymistä viharyhmien YouTube-materiaalin yhteyteen, kertoo BBC http://www.bbc.com/news/business-39325916 Anteeksipyyntö oli reaktio muun muassa Marks and Spencerin, Audin ja L'Orealin päätökseen vetää mainoksensa pois YouTubesta.Mainoksia oli näytetty muun muassa raiskausten puolustajien, antisemitistien ja vihaa kylvävien uskonnollisten johtajien videoiden yhteydessä.Videoiden yhteydessä olevat mainokset tuovat videon julkaisijalle tuottoja noin 7 euroa tuhannelta klikkaukselta. Tällä tavoin suuret brändit ovat tulleet antaneeksi rahaa kyseenalaisten videoiden julkaisijoille.Brittin lupasi yhtiön tarkistavan ja tiukentavan käytäntöjään. Tehtävä ei ole aivan helppo, sillä se edellyttää Googlelta sekä laittomien että mainontaan soveltumattomien videoiden tunnistamista.Brittinin mukaan Google ei kuitenkaan aio palkata työhön ihmisiä, vaan aikoo luottaa tekoälyyn ja käyttäjäilmoituksiin.Googlen todellista halua tarttua ongelmaan on myös epäilty.