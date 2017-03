Mitä ihmettä Microsoftilla tapahtui? Kriittiset verkkopalvelut taas nurin

Digitoday

Microsoftin verkkopalvelut olivat tiistai-iltana Suomen aikaa pois käytöstä. Häiriöt vaikuttivat ainakin Xbox Liven, Hotmailin, Outlookin ja Office 365:n toimintaan.Häiriöt vaikuttivat palveluiden käyttöön myös Suomessa. Ainakaan Xbox Liveen kirjautuminen ei onnistunut. Downdetector http://downdetector.com/status/office-365 - ja Is it down right now http://www.isitdownrightnow.com/live.com.html -palvelujen mukaan katko vaikuttaa olleen huomattavan laaja.Ainakin joiltain osin käyttökatkos oli huomattavan pitkä. Microsoftin Xbox-tukitili Twitterissä vahvisti https://twitter.com/XboxSupport/status/844337980617613312 , että osa käyttäjistä ei päässyt kirjautumaan sisään yli kuusi tuntia katkoksen alkamisen jälkeen.Tilanteesta tekee erikoisen se, että Microsoftilla oli verkkopalveluiden laaja käyttöhäiriö viimeksi noin kaksi viikkoa sitten http://www.is.fi/digitoday/art-2000005117601.html Microsoft on siirtynyt viime vuosina voimakkaasti perinteisestä ohjelmisto- ja laitevalmistajayhtiöstä pilvipalveluiden tarjoajan suuntaan. Verkkopalveluiden toiminnan luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää, mikä tekee nopeasti uusineesta käyttökatkosta kiusallisen.Microsoft ei ole toistaiseksi antanut selitystä sen enempää eilisestä kuin toissaviikkoisesta käyttöhäiriöstä.