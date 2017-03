Hämäräsoitto tuli suomalaisnumerosta: ”Can you hear me?”

Digitoday

Viime aikoina +44-alkuisista numeroista tehtyjen puhelujen tyylisiä yhteydenottoja on tullut myös ainakin yhdestä suomalaisesta matkapuhelinnumerosta. Eräs puheluun vastanneista koetti ottaa soittajista selvää, ja soitti takaisinEnsimmäisellä kerralla puhelu alkoi epäilyttävän tutulla tavalla.– Mikä siinä särähti korvaan oli, kun heti puhelun alussa kysyttiin ”Can you hear me”, kertoo puheluun vastannut mies Ilta-Sanomat Digitodaylle.– Kovasti tiedustelivat, missä olin töissä ja jotain hommia oli tiedossa. Ulkomaalainen ihminen puhui huonoa suomea. Kun en puhunut mitään, hän yritti kysellä nimeäni.Miehellä ei kuitenkaan ole varmuutta, onko kyse samoista soittajista kuin paljon huomiota saaneissa +44-alkuisista numeroista tulleissa puheluissa. Aiemmin uutisoiduissa +44-alkuisista numeroista tulleissa puheluissa on udeltu muun muassa vastaajan ikää ja velkatilannetta. Soittajalla on ollut vastaanottajan nimi tiedossa.Myöhemmin mies soitti uteliaisuudesta takaisin soittajalle salaten kuitenkin oman numeronsa. Tämäkään puhelinkeskustelu ei miestä vakuuttanut.– He kysyivät ensin, millaisia hommia olen tehnyt. Vastasin ohjelmistokehitystä, mikä on totta. Seuraaviin kyselyihin tarkemmista tehtävistä valehtelin. Kuulemma jotain töitä olisi ollut tarjolla Helsingissä. En saanut mitään selvää, mikä yritys olisi ollut kyseessä, mies kertoo.Kukasoitti.fi -palvelun perusteella joku muukin on saanut samasta numerosta ”Can you hear me” -sanoilla alkavan puhelun. Numerotiedustelun mukaan liittymä on salainen tai prepaid-liittymä, eikä sen omistajasta ole tietoa.”Can you hear me” -sanayhdistelmä herättää monissa pelkoja, sillä sitkeän nettihuhun mukaan huijauspuhelussa vastaajalta kalastetaan myöntävä vastaus. Tätä käytetään myöhemmin asiayhteydestään irrotettuna todisteena siitä, että vastaaja on sitoutunut jonkin tuotteen tai palvelun ostamiseen. Huhua ei ole kuitenkaan pystytty näyttämään toteen.Vaikka puhelu näyttää tulleen suomalaisesta numerosta, ei puhelun alkuperästä kuitenkaan ole takeita, kertoo viestintäverkkoasiantuntija Jukka Rakkolainen http://www.is.fi/haku/?search-term=Jukka%20Rakkolainen Viestintävirastosta. Hämäyskeinoja on useita.– Joku voi esimerkiksi ottaa liittymän suomalaiselta operaattorilta, ja ohjata puhelun soitonsiirroilla muulta, Rakkolainen sanoo.– Todennäköisesti joku on kuitenkin hankkinut sovelluksen, johon voi itse asettaa soittajan numeron. Tämän jälkeen hänen täytyy saada liittymä joltain epämääräiseltä operaatorilta, joka sallii tällaisen menettelyn.Rakkolaisen mukaan on yhä epäselvää, mikä näiden niin sanottujen ”Can you hear me” -puhelujen perimmäinen tarkoitus on. Tammikuisten soittojen päätarkoitus oli mitä ilmeisimmin saada vastaajat osallistumaan epämääräiseen sijoitustoimintaan.