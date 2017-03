Mies ei avaa salattuja tiedostojaan – jo puolitoista vuotta vangittuna ilman syytteitä

Digitoday

Yhdysvalloissa liittovaltion vetoomustuomioistuin ei suostunut vapauttamaan entistä poliisia, joka on ollut jo 17 kuukautta vangittuna salaamiensa tiedostojen takia, kertoo Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2017/03/man-jailed-indefinitely-for-refusing-to-decrypt-hard-drives-loses-appeal/ Miestä on vaadittu oikeuden määräyksellä poistamaan salaus kahdesta ulkoisesta kintolevystä, joiden epäillään sisältävän lapsipornoa. Mies on kieltäytynyt vetoamalla Yhdysvaltojen perustuslain viidenteen lisäykseen, jonka mukaan ketään ei voida pakottaa todistamaan itseään vastaan.Vetoomustuomioistuimen mukaan miehen vankeus ei kuitenkaan tässä tapauksessa riko perustuslain lisäystä, koska sekä tuomioistuimen että poliisin mielestä on jo itsestään selvää, että salatut tiedostot sisältävät lapsipornoa.Miehen tietokoneelta oli jo löytynyt kuva alaikäisestä tytöstä seksuaalisesti vihjailevassa asennossa, ja koneen lokitietojen mukaan hän oli vieraillut lasten hyväksikäyttöön liittyvissä ryhmissä. Myös miehen sisko on kertonut hänen näyttäneen koneelta satoja lapsipornokuvia ja -videoita.Miehen asianajaja on pettynyt päätökseen, sillä miestä vastaan ei ole nostettu syytteitä. Kansalaisten sähköisiä oikeuksia puolustava EFF-järjestön edustajan mukaan mies saattaa pysyä vankilassa rajattoman ajan, ellei hän avaa tiedostoja.