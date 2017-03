Spotify luopuu peruspilaristaan – kurja uutinen ilmaiskäyttäjille

Digitoday

Ruotsalainen musiikin suoratoistopalvelu Spotify on romuttamassa peruspilarinsa, eli sen, että kaikki musiikki on sekä ilmais- että maksavien käyttäjien kuunneltavissa. The Verge http://www.theverge.com/2017/3/16/14950492/spotify-premium-free-tier-restricting-album-releases-ipo -verkkolehden saamien tietojen mukaan Spotify on neuvottelemassa uusiksi jo rauenneita lisenssejään musiikkiteollisuuden kanssa. Tässä yhteydessä se on lupautunut julkaisemaan jotkut uudet albumit vain maksullisella puolella, lehti kertoo nimeämättä lähteitään.Merkittävää muutosta voi hyvinkin selittää Spotifyn kiire pörssiin. Listautumisen on väitetty olleen vastatuulessa, koska Spotify on yrittänyt neuvotella sopimuksiaan levy-yhtiöiden kanssa paremmiksi.Palvelu on ilmeisesti saamassa alennusta rojaltimaksuihinsa – kenties juuri vastineeksi ilmaispalvelun osittaisesta romuttamisesta. Jatkuvasti tappiota tekevä http://www.is.fi/taloussanomat/porssiuutiset/art-2000005087081.html musiikkipalvelu yrittää tällä tavoin lepyttää musiikkiyhtiöitä ja suuria hittiartisteja, joiden kanssa se on usein ollut napit vastakkain http://www.is.fi/digitoday/art-2000001856018.html Vaikka kilpailu musiikin suoratoistossa on lisääntynyt sellaisten palveluiden kuin Tidalin ja Apple Musicin myötä, on Spotify onnistunut yhä kasvattamaan maksavien käyttäjiensä määrää. 50 miljoonaa meni rikki aivan äskettäin. http://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005111934.html Ilmaispalvelun oletettu rajoittaminen voi olla vielä kuukausien päässä, sillä sopimusten laatiminen levy-yhtiöiden kanssa on vielä kesken.Muutos tietää täyskäännöstä Spotifyn aikaisempaan strategiaan http://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001838066.html , johon on kuulunut mahdollisimman laajan käyttäjämassan haaliminen ja laajojen mainostulojen kerääminen.