Miten toimia, kun korttitiedot menevät huijareille: Kortti heti kiinni vai ensin pankkiautomaatille?

Netsin eli entisen Luottokunnan korttiturvallisuuspäällikkö Kalle Varmolan http://www.is.fi/haku/?search-term=Kalle%20Varmolan mukaan verkossa olevat tilausansat ovat yleistyneet viime vuosina. Tällöin tullaan sitoutuneeksi palveluun, jonka kuukausiveloitukset vaihtelevat yhden ja vajaan sadan euron välillä.Yleisimpiä tilausansoja ovat euron älypuhelimet tai ”uskollisille asiakkaille” luotettavien brändien nimissä jaetut ilmaiset lahjakortit.Suuri osa tilausansoista väittää tarjoavansa peruutusjakson, jonka aikana ”palvelun” voi perua ilman että kuukausimaksu alkaa tikittää. Varmola ei kuitenkaan näihin luottaisi.– Jos on maksutietonsa antanut, silloin kannattaa kääntyä kortin myöntäjän puoleen. On hirveän vaikea nähdä, että oltaisiin rehellisellä asialla, jos euron iPhonea tarjotaan, Varmola sanoo.Sama pätee, jos kortilta löytyy tarkastuksen yhteydessä tuntemattomia maksuja. Molemmissa tapauksissa kortti kannattaa uusia.Kortin uusimiskäytännöt vaihtelevat sen mukaan, kuka kortin myöntäjä on. Jotkut saattavat periä lisäkulun, ja joistakin korteista saa nopeammin uuden tilalle kuin toisista. Uuden kortin saaminen kestää yleensä viikosta kahteen.Entä miten tulee toimia tilanteessa, jossa tajuaa antaneensa korttitietonsa huijarille? Tulisiko kortti sulkea samalla silmänräpäyksellä vai juosta pankkiautomaatille käteistä nostamaan kauppareissua varten?– En suosittele jättämään korttia auki. Mutta totta kai kannattaa miettiä, miten pärjää ennen kuin uusi kortti on käytössä. Rahaa kannattaa nostaa, jos käytössä ei ole toista korttia, Varmola sanoo.– Mutta kortti kannattaa silloinkin sulkea mahdollisimman nopeasti.Kaikkien korttien sulkemisnumerot löytyvät korttiturvallisuus.fi https://www.korttiturvallisuus.fi/Apua/ -sivustolta.