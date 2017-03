Netflixiin tulee ensi kuussa iso muutos

Digitoday

Netflix on uudistamassa kokonaan sisältöjensä arvostelu- ja suosittelusysteemejä, kertovat muun muassa Variety http://variety.com/2017/digital/news/netflix-thumbs-vs-stars-1202010492/ ja The Verge http://www.theverge.com/2017/3/16/14952434/netflix-five-star-ratings-going-away-thumbs-up-down Amerikkalaislehdistölle puhuneen varatoimitusjohtaja Todd Yellinin http://www.is.fi/haku/?search-term=Todd%20Yellinin mukaan ohjelmille annettavat tähtiarvosanat katoavat kokonaan. Tilalle tulee Youtubessakin käytettävä peukalo ylös/alas -systeemi, jossa näytetään peukutusten jakautuma.Johtajan mukaan peukaloarvostelut kuvaavat paremmin ihmisten halua aktiiviseen toimintaan. Tämä nostaa paremmin esille ohjelmat, joita ihmiset tosiaan haluavat katsoa.Muutos tapahtuu huhtikuussa ja koskee koko maailmaa. Tähtiarvostelut häivytetään pikkuhiljaa pois.Yhtiö testasi peukkuarvosteluja viime vuonna satoja tuhansia käyttäjiä sisältäneessä testiryhmässä. Muutos lisäsi arvostelujen määrän yli kaksinkertaiseksi.Netflix muuttaa myös ohjelmasuosituksensa prosenttipohjaiseksi. Jatkossa palvelu antaa prosenttiluvun, joka on todennäköisyys sille, että katsoja pitäisi ohjelmasta. Luvut räätälöidään kaikille katsojille erikseen tämän mieltymysten perusteella.