Videolla ”maailman tunnetuin Commodore 64” – HS: Puolalainen autokorjaamo käyttänyt 26 vuotta

Puolan Gdanskissa toimii autokorjaamo, jonka toiminta perustuu Commodore 64:ään, tarkemmin sanottuna sen uudistettuun 64C-versioon. Tietokonetta käytetään auton vetoakselien tasapainottamiseen. Helsingin Sanomat http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005128797.html kertoo korjaamon omistajan Jerzy Zygmuntin http://www.is.fi/haku/?search-term=Jerzy%20Zygmuntin tarinan. Tietokone on ollut käytössä korjaamossa vuodesta 1990, eli se on otettu käyttöön eli kommunismin luhistumisen aikana.Commodore 64 ilmestyi vuonna 1982 ja Zygmuntin käyttämä uudistettu 64C-versio vuonna 1986.Tietokone toimii laskentalaitteena Zygmuntin ja tämän isän ystävän Andrzej Piechotan http://www.is.fi/haku/?search-term=Andrzej%20Piechotan rakentamassa akselien tasapainottimessa. Laite syntyi tarpeeseen, kun Zygmuntin Polski Fiatin akseli alkoi oikutella.Länsimaisiakin laitteita olisi jo ollut tarjolla, mutta niihin ei ollut varaa.– Kommunistivallan aikana rakensimme melkein kaiken itse, koska ei ollut mitään mahdollisuutta tuoda laitteita länsimaista, Zygmunt sanoo HS:lle.Zygmuntin mukaan hänen käyttämänsä Commodore 64 saattaa olla maailman tunnetuin tietokone.Ilta-Sanomat Digitoday on kirjoittanut asiasta viime vuoden syyskuussa http://www.is.fi/digitoday/art-2000001272569.html