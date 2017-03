Chrome saa odotetun parannuksen – iloa etenkin kannettavan omistajalle

Digitoday

Google julkaisi äskettäin uuden version Chrome-verkkoselaimestaan. Kannettavan tietokoneen käyttäjälle automaattisesti päivittyvä selain lupaa entistä parempaa akkukestoa.Asiasta uutisoi muun muassa Engadget https://www.engadget.com/2017/03/15/chrome-57-throttle-background-tabs/ . Uutispalvelun mukaan Chromen uusi versio ratkoo virrankulutuksen ongelmaa estämällä selaimessa auki olevien välilehtien sähkönhimoa silloin, kun niitä ei katsella. Googlen itsensä mukaan https://blog.chromium.org/2017/03/reducing-power-consumption-for.html taustalla auki olevat välilehdet vastaavat jopa kolmasosasta Chromen virrankulutusta tietokoneissa.Uusi Chrome 57 tarkistaa välilehtien tilanteen kymmenen sekunnin kuluttua niiden siirtymisestä taustalle. Ääntä toistavat välilehdet jätetään kuitenkin rauhaan, koska niiden katsotaan olevan aktiivisia. Pyrkimys on kuitenkin minimoida niin moni välilehti kuin mahdollista.Työ on vielä selvästi kesken, mutta jo nyt Google väittää uuden mekanismin vähentävän aktiivisia taustavälilehtiä jopa neljänneksellä.Epäselvää on, kuluttaako Chrome nyt vähemmän virtaa verrattuna kilpailijoihin, kuten Firefoxiin tai Edgeen. Viime kesänä Googlen selain hävisi vertailun http://www.is.fi/digitoday/art-2000001914549.html , kun Edgen ja Internet Explorerin kehittäjä Microsoft mittasi virrankulutusta.