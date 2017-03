Microsoftin Applen-tappaja vihdoin Suomeen – hirvittävään hintaan

Digitoday

Microsoft on kertonut tuovansa Surface Book -kannettavansa myyntiin Suomeen. Laite tulee Suomessa kauppoihin 20.4, ja sen ennakkomyynti on jo alkanut.Kyseessä on kannettava tietokone, jonka näppäimistö on irrotettavissa tablettikäyttöä varten. Sen pääkäyttötarkoitus on kuitenkin ensisijaisesti perinteisen kannettavan tyylinen. Laite herätti suurta huomiota julkaisunsa yhteydessä lokakuussa 2016, sillä sitä pidettiin suorana kilpailijana Macbook Prolle.Surface Book on Macbook Pron tapaan varsin hintava. Microsoftin laite maksaa mallista riippuen 1700–4000 euroa.Microsoftin Windows-liiketoimintajohtaja Antti Kuosmasen http://www.is.fi/haku/?search-term=Antti%20Kuosmasen mukaan laite on suunnattu ”käyttäjille, jotka arvostavat designia ja tehoja”. Johtaja sanoo laitteen sopivan sekä yritys- että kuluttajakäyttöön.– Pääkohderyhmä ovat ammattilaiset, mutta kaikkihan me olemme kuluttajia, Kuosmanen muotoilee.Suomessa on aiemmin myyty Surface-tabletteja. Surface Bookin ensimmäinen, vuonna 2015 julkaistu sukupolvi ei saapunut myyntiin Suomeen lainkaan. Nyt nähtävät laitteet ovat syksyllä 2016 julkaistua toista polvea. Miksi laitteita ei nähty heti Suomessa?– Tuohon en osaa ottaa kantaa. Uuden sukupolven laitteen myötä Suomi on kuitenkin USA:n ulkopuolella ensimmäisessä aallossa, Kuosmanen sanoo.Microsoftin taannoisiin julkaisuihin kuuluvat myös lisätyn todellisuuden HoloLens-lasit sekä Surface Studio -design-pc. Milloin näitä nähdään Suomessa?– Niiden suhteen ei ole tänään uutta kerrottavaa. Kolmansien osapuolien VR-laitteet [vituaalitodellisuuslasit] nähdään markkinoilla toivottavasti lähitulevaisuudessa, Kuosmanen sanoo viitaten syksyiseen ilmoitukseen muiden valmistajien http://www.is.fi/digitoday/art-2000001939454.html Microsoftin tekniikkaan pohjautuvista laseista.