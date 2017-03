Kuisma, 49, esitti tiukan kysymyksen salaperäiselle +44-soittajalle: ”Mistä sait numeroni?”

Digitoday

Suomalaisille on soiteltu viime päivinä mahdollisesti jopa tuhatmäärin puheluita +44-alkuisesta puhelinnumerosta. Soittajat ovat tienneet vastaajan nimen ja mahdollisesti muitakin tietoja hänestä. Puheluilla on udeltu ihmisten talousasioita.Yksi soiton kohteista oli helsinkiläinen Kuisma Lappalainen http://www.is.fi/haku/?search-term=Kuisma%20Lappalainen , 49, joka sai puhelun +442070431669-numerosta. Numerosta on tehty soittoja viime päivinä Suomeen paljon.Soittaja oli englantia puhunut nainen. Hän ei esitellyt itseään, mutta alkoi kysellä Lappalaisen raha-asioista. Puhelun taustalta kuului kova meteli.Soittajan kiinnostuksen kohteita olivat muun muassa asuuko Lappalainen omassa vain vuokra-asunnossa, onko hänellä asuntolainaa, omistaako hän osakkeita ja onko niitä hankittu osakeneuvojan välityksellä.– En olisi halunnut tähän puheluun oikeastaan vastata. Kysyin soittajalta, ”mistä sait numeroni?”– Soittaja vastasi, että hänellä on automaattinen puhelinnumeroiden valintakone. Hän ei tiedä itsekään, mistä ne on hankittu, Lappalainen sanoo.Tämän tarkemmin soittaja ei selventänyt puhelun alkuperää. Sekä soittajan olinpaikka että soiton perimmäinen tarkoitus jäivät hämärän peittoon. Soittaja ei yrittänyt kaupata Lappalaiselle sijoituksia tai muitakaan tuotteita, mitä on epäilty soittojen syyksi.Puhelinnumeroiden tietokanta saattaa olla kaupankäynnin tulos, sillä ihmisten yhteystietoja myydään ja ostetaan. Tietoja kerätään mitä moninaisimmilla tavoilla: muun muassa kilpailuilla, palveluihin rekisteröitymällä sekä mobiilisovelluksilla. Etenkin ulkomaisiin palveluihin rekisteröidyttäessä tiedoista tulee helposti kauppatavaraa, sillä niiden käyttö markkinointitarkoituksiin tulee erikseen kieltää. Tämäkään ei auta, jos tietojen kerääjä on epärehellinen.Lappalainen sanoo olleensa yhteydessä soiton jälkeen tietosuojavaltuutetun toimistoon, missä häntä kehotettiin kääntymään Englannin tietosuojavaltuutetun puoleen. Lappalainen kirjoitti Englantiin kirjeen ja odottelee nyt vastausta.