Googlen tekniikassa läpimurto: Alkaa muistuttaa ihmistä

Googlen DeepMind-tekoäly-yhtiöstä kuuluu kummia, muun muassa The Guardian https://www.theguardian.com/global/2017/mar/14/googles-deepmind-makes-ai-program-that-can-learn-like-a-human -lehti kertoo. Tutkijat onnistuivat luomaan tietokoneohjelman, joka pystyy oppimaan uuden tehtävän edellisen jälkeen käyttäen hyväksi matkan varrella keräämiään taitoja.Kyseessä on perustava muutos tekoälyn luonteeseen ja tuo sen lähemmäs ihmisten ja muiden eläinten kyvykkyyttä. Perinteisesti tekoälyt on treenattu yhtä tarkoitusta varten. Tietokoneohjelma on esimerkiksi pelannut shakkia hyvin, mutta ei ole osannut käyttää taitojaan oppiakseen vaikkapa tammen pelaamisen.Googlen uusi tekoäly ei unohda aiemmin oppimaansa ja käyttää tietoa uusien haasteiden päihittämiseen. Testeissä tekoäly pistettiin pelaamaan kymmentä vanhaa videopeliä, kuten Breakout, Space Invaders ja Defender. Vietettyään usean päivän jokaisen pelin parissa tekoälyn taidot vastasivat ihmistä tyypillisesti seitsemässä pelissä.Tutkijat ovat kuitenkin kärkkäitä tuomaan esille, että tämäntyyppinen yleiskäyttöinen tekoäly on vielä erittäin kaukana. Nytkään ei ole selvää, paransiko aiemmista taidoista oppiminen tekoälyn suorituskykyä verrattuna yhteen tehtävään treenattuun tekoälyyn. Kehityksen suunta on kuitenkin selvä.– Jos haluamme tietokoneohjelmia, jotka ovat älykkäämpiä ja käyttökelpoisempia, niiden täytyy hallita kyky oppia peräkkäisesti, DeepMindin James Kirkpatrick http://www.is.fi/haku/?search-term=James%20Kirkpatrick selitti Guardianille.Viime aikoina Google on tutkinut tekoälyjä myös panemalla ne vastakkain. Google esitti tekoälyille erilaisia sosiaalisia ongelmia, joissa yksittäiset toimijat hyötyvät itsekkyydestä, mutta joissa kaikki häviävät, jos kaikki ovat itsekkäitä. Tulokset olivat mielenkiintoisia. http://www.is.fi/digitoday/art-2000005083093.html