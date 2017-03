Windows 10 saa Androidista tutun uudistuksen – ja siinä on koira haudattuna

Digitoday

Microsoft kertoo https://blogs.windows.com/buildingapps/2017/03/09/playable-ads-acquire-users-love-engage-app/#jTBRszbIxKEFVIc0.97 , että Windows saa uuden ominaisuuden, joka mahdollistaa ohjelmien kokeilemisen ilman että niitä pitää asentaa tietokoneelle. Ominaisuus kulkee nimellä Playable ads (toistettavat mainokset).Kokeileminen ilman asennusta toimii siten, että ohjelmaa mainostavan linkin klikkaaminen avaa sovelluksen omassa, suoratoistettavassa ikkunassaan. Sitä voi käyttää tässä ikkunassa kolmen minuutin ajan samalla tavalla kuin se olisi asennettu koneelle.Microsoftin mukaan uudistus antaa käyttäjille mahdollisuuden kokeilla sovellusta ilman asentamisen ja mahdollisen poistamisen vaivaa. Ohjelmien tekijöille se antaa puolestaan mahdollisuuden tehdä sovelluksestaan vetävä versio, jolla houkutella käyttäjiä.Ominaisuus toimii ainoastaan Windows-sovelluskaupoista ladattavissa ohjelmissa. Microsoftilla on vahva bisnesintressi ohjata ohjelmien tekijöitä myymään tuotoksiaan virallisessa sovelluskaupassa, sillä silloin Microsoft saa prosenttiosuuden hinnasta.Perinteisesti ihmiset ovat ladanneet Windows-ohjelmat ympäri internetiä. Windows 8:sta alkaen Microsoft on ohjannut ihmisiä Windowsin omaan sovelluskauppaan.Microsoft ei ole kertonut, milloin uusi ominaisuus otetaan käyttöön Windowsissa.Idea ei ole Microsoftin oma keksintö. Android 7:ssä eli Nougatissa on käytössä samanlainen tekniikka nimeltään Instant apps http://www.is.fi/digitoday/art-2000001246843.html Playable ads on askel tiellä, jossa Windows muuttuu yhä enemmän mainoskeskeiseksi. Windowsin aloitusvalikkoon on tuotu ajan myötä ohjelmien pikakuvakkeilta näyttäviä mainoksia.