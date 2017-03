Digitoday

Ilta-Sanomat http://www.is.fi

HS: Digimuutos hämmentää lukiolaisia, tuntevat olevansa koekaniineja – ”Sekavaa, hankalaa, monimutkaista”



Digimuutos Tietotekniikan lisääntyminen kouluissa näyttää hämmentävän monia lukiolaisia.

Lukiolaisnuori kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla, että digimuutoksen keskellä elävät lukiolaiset uppoavat samalla sekä tietotulvaan että kysymyksiin.



Hänen mukaansa tunneilla on kuljetettava mukana omaa tietokonetta ja osattava käyttää digikirjoja. Sen lisäksi pitäisi valmistautua sähköisiin ylioppilaskokeisiin, joiden muoto on vielä hämärän peitossa.



– Opiskelijat tuntevat olevansa koekaniineja kokeessa, johon ei ole valmistauduttu riittävästi ja ”nyt vain katsotaan, mitä tapahtuu”. Opiskelijoilla ei ole selvää käsitystä muutoksesta. Heistä tuntuu, ettei heitä perehdytetä tarpeeksi esimerkiksi sähköisiin ylioppilaskokeisiin, nuori sanoo.



Digitalisoituvaa opetusta kuvataan esimerkiksi ilmauksilla ”sekava”, ”hankala” ja ”monimutkainen”. Näytön pitkäaikaisella tuijottamisellakin on omat haittavaikutuksensa, ja koulupäivän aikana sitä saattaa kertyä jopa viisi tuntia.



– Kun tekniikan käytön osaaminen korostuu arvioinnissa, todellisten kykyjen mitattavuus kärsii. Opetusta ja ohjausta on toki yhä enemmän, mutta se tuntuu riittämättömältä. Stressi heikentää oppimistuloksia.