Poliisi varoittaa nettihuijauksista, joista on vaikea päästä irti – tuttujen yritysten nimet käytössä

Digitoday

Itä-Suomen poliisilaitos kertoo viime aikoina kirjanneensa useita rikosilmoituksia tapauksista, joissa hyvää uskova asiakas on tilannut jonkin tuotteen selvään alihintaan tullen samalla huijatuksi.Poliisin mukaan alihinnasta voidaan hyvin puhua, mikäli luvataan myydä esimerkiksi nuorison hyvin suosima digitalinen musiikkipalvelu Spotify Premium yhden euron hintaan.– Tosiasiassa on kuitenkin käynyt näissä tapauksissa niin, että tilausvahvistuksen mukaan onkin tilaaja käytännössä ilmaisen sovelluksen sijaan tullut sitoutuneeksi siihen, että hän suorittaa tililtä palveluntuottajalle joka kuukausi esimerkiksi 49–81 euroa, poliisi kertoo tiedotteessaan.Kyseisissä tapauksissa on huijaustarkoituksessa liikkeellä ollut tekijä saanut asiakkaan huijatuksi.Syynä on useimmiten se, että asiakas ei ole tullut tarkasti lukeneeksi tarjouksen niitä kaikkein pienimpiä kirjaimia, joissa asia on puolihuolimattomasti yleensä kerrottu.Vastaavia huijausviestejä on lähetetty myös useiden hyvämaineisten (muun muassa Elisa ja Gigantti) yritysten nimissä. Tällöin houkutustuotteena on käytetty yleensä matkapuhelinta.Aiemmin aidon näköisiä tarjouksia on lähetetty muun muassa Finnkinon nimissä http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005120154.html Sitoumuksesta irti pääseminen on vaikeaa ja edellyttää yleensä käytetyn pankkikortin kuolettamista ja poliisille tehtyä rikosilmoitusta, poliisi huomauttaa.Rikolliset toimivat Suomen rajojen ulkopuolella ja tästä syytä poliisin mukaan sen tutkintamahdollisuuden kyseisiin juttuihin ovat todella rajalliset.