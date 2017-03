For Honor on ultrahölmö taistelupeli ja juuri siksi niin niin hyvä – tai olisi, jollei...

Digitoday

























Ubisoftin helmikuun puolivälissä sekä pc:lle että Playstation 4:lle ja Xbox Onelle julkaisema For Honor on pitkään kaivattu taistelupeli, jossa keskiaikaisin asein varustautuneet pelaajat ottavat mittaa toisistaan. Miekat kolisevat vasten kilpiä, kirveet viiltävät lihaa ja vastustajat murskautuvat nuijan iskujen alle.Pelin taustatarina on typerintä höttöä pitkään aikaan. Kolme toisiaan vastaan taistelevaa osapuolta ovat – ilman mitään sen kummempia perusteluja – ritarit, viikingit ja samurait.Kyllä, oikeasti taustatarina on vain tekosyy sille, että nämä kolme historiasta tuttua joukkoa saadaan taistelemaan keskenään, ja lopputulos on yllättävän onnistunut.Jokaiselta osapuolelta löytyy neljä erilaista pelattavaa hahmoa, joita pääsee käyttämään vapaasti. Esimerkiksi viikinkien riveistä löytyy niin lihasmassalla ja massiivisella kirveellä varustettu Raider sekä kilven takaa keihäällä tökkivä vikkelä Valkyrie.Ritarien puolella ääripäät ovat kiireestä kantapäähän levypanssariin verhottu Lawbringer ja tikarin ja pikkumiekan kanssa heiluva nopea Peacekeeper. Kolmannen ryhmän joukoista löytyy niin arkkityyppistä samuraijohtajaa kuin myös nuijaa heiluttava paksukainen.Sivuhuomautuksena todettakoon, että suurinta osaa hahmoista voi pelata niin mies- kuin naispuolisina versioina. Osa taas on lähtökohtaisesti naispuolisia, mikä ei aina ole itsestäänselvyys.Pelimekaniikkaa on selvästi mietitty, ja enimmäkseen se toimii mainiosti. Taistelu pohjautuu siihen, että soturi voi pitää asettaan kolmessa eri asennossa: vasemmalla, oikealla tai ylhäällä. Pelaaja lyö vastustajaansa tästä suunnasta ja samalla torjuu automaattisesti siihen suuntaan tehdyt iskut. Loppu onkin erilaisten kombojen, väistöjen ja harhautusten ja vihollishahmojen kykyjen opettelua.Opettelu vie aikaa ja hermoja, sillä jokainen hahmo vaatii omanlaisensa pelityylin. Nämä pelityylit ja iskuyhdistelmien monipuolisuus tekevät taisteluista todellista shakkia, jossa paras pelaaja ei vain voita, vaan irrottaa vastustajan pään tyylillä.Helpoin tapa saada tuntumaa peliin on pelata läpi lyhyehkö yksinpelikampanja, mutta For Honor on suunniteltu ennen kaikkea nettipeliin.Valitettavasti nettipelissä on huomattavia ongelmia. Pelin matchmaking on ainakin toistaiseksi hyvin epätasainen, minkä vuoksi vastustajat ovat välillä täysin ylivoimaisia, välillä taas kokematonkin pelaaja pyyhkii vihollistiimillä lattiaa.Joukkuepeleissä taistelu on kunniakasta vain nimeksi, sillä usein vihollisjoukkue ahdistaa yksinäisen pelaajan nurkkaan kohtalokkain seurauksin. Toisaalta riemu on rajaton, kun vastoin kaikkia odotuksia nurkkaan ajettu miekkamies surmaakin molemmat ahdistelijansa. Kaksintaisteluissa ja muissa pienemmissä pelimuodoissa sen sijaan pääsee todella ottamaan selvää, kumpi on parempi miekkamies.Lisäksi ainakin omaa pelikokemustani varjostivat jatkuvat verkko-ongelmat. Juuri kun olin upottamassa tikariani vastustajan kurkkuun, yhteys katkesi ja jouduin aloittamaan homman alusta.Ikävä kyllä monien nykypelien tavoin For Honor on kyllästetty mahdollisuudella upottaa siihen huomattavia summia oikeata rahaa ostamalla pelin sisäistä valuuttaa. Valuutalla on mahdollista ostaa hahmoille varusteita, joiden avulla saavuttaa jonkinmoista etua heikommin varustautuneita pelaajia vastaan.Toki valuuttaa saa myös pelaamalla peliä, mutta sitä kertyy ikävän hitaasti. Todellinen ongelma pelin sisäiset mikromaksut eivät ole, mutta monia ne varmasti turhauttavat.Ongelmista huolimatta For Honorin nettipelissä on todellista potentiaalia. Jos Ubisoft saa korjattua peliä vaivaavat tasapaino- ja verkko-ongelmat, sillä voi olla käsissään Call of Dutyyn ja Battlefieldiin verrattavissa oleva kestosuosikki. Samaa potentiaalia oli jo vuonna 2012 julkaistussa Chivalryssa, mutta For Honoriin verrattuna se on kuin löisi puumiekalla teräspanssariin.Maailmalla on miljoonia pelaajia, jotka haluavat ottaa mittaa toisistaan ei pelkästään rynnäkkökiväärein ja pistoolein, vaan myös miekkojen ja kirveiden välityksellä. For Honor vastaa näiden pelaajien kaipuuseen.