CIA:n salainen asiakirja tylyttää suomalaisyhtiötä: ”aivokuollut”, ”alemman tason tuote”

Wikileaks-vuotosivuston julkaisemissa CIA:n dokumenteissa mainitaan myös suomalainen tietoturvayhtiö F-Secure, eikä kovin mairittelevassa valossa.– F-Secure on yleisesti ollut alemman tason tuote, joka tuottaa meille vain pieniä vaikeuksia, todetaan raportissa.F-Securen virustorjunnan ainoa kiusankappaleena on toiminto, joka hälyttää troijalaistyyppisistä sovelluksista tai binääritiedostoista, joissa on salattua tai pakattua sisältöä.Vuotaneissa asiakirjoissa neuvotaan kaksi tapaa kiertää F-Securen ohjelman tarkastukset. Vanhemman huijauskoodin johdannossa kuvataan, että vaikka tietty CIA:n huijauskoodi ei F-Securea petäkään, virustorjunta käyttää sen sijaan toista ”aivan yhtä aivokuollutta” tarkistusmenetelmää, joka on helppo kiertää toisenlaisella ratkaisulla.Wikileaks paljasti eilen lähes 9000 asiakirjaa, jotka ovat sen mukaan peräisin Yhdysvaltain tiedustelupalvelusta CIA:sta. Wikileaksin mukaan niistä ilmenee, että CIA on kehittänyt yli tuhat haittaohjelmaa. Niiden kohteina ovat esimerkiksi iPhone-puhelimet, Android-käyttöjärjestelmä ja Microsoftin ohjelmat.Vuotaneet dokumentit paljastavat Yhdysvaltojen vakoilukeinoja, mutta voivat vaarantaa myös yksityisten ihmisten tietoturvan.CIA:n F-Secure-kommenteista kertoi ensimmäisenä Iltalehti http://www.iltalehti.fi/digi/201703072200082112_du.shtml