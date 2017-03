Hupsis! Leffafirma jekutti piraatteja – unohti yhden kriittisen seikan

Digitoday

Costa Ricassa toimiva elokuvayhtiö Romaly keksi uudenlaisen tavan ohjata elokuvia luvatta lataavia ja samalla jakavia netinkäyttäjiä lain oikealle puolelle. Muun muassa TorrentFreakin https://torrentfreak.com/film-company-launches-fake-kickasstorrents-to-convert-pirates-170305/ mukaan Romaly perusti suosittua KickassTorrents-verkkopalvelua muistuttavan sivuston, jossa on esikuvansa tavoin elokuvasta kuvia, kuvakaappauksia ja IMDB-elokuvatietokannan arvosana.Sivusto toimii osoitteessa LegalTorrents.net http://www.legaltorrents.net/ . Myös latauslinkkejä tarjotaan, mutta laittomien elokuvien sijaan ne on tarkoitettu esittämään käyttäjälle elokuvan traileri. Sitä seuraa viesti, jossa varoitetaan piratismin kielteisistä vaikutuksista.Jekku ei kuitenkaan pääty siihen. Lisäksi piraateille annetaan sähköpostiosoite, jonka kautta he voivat anoa kahta ilmaislippua elokuvaan, jota he yrittivät ladata.Lähestymistapa poikkeaa radikaalisti siitä, mihin esimerkiksi Suomessa on totuttu. Tyypillisesti tekijänoikeuksien haltijat lähestyvät epäiltyjä piraatteja karhukirjeillä, ja jos vaadittua summaa ei maksa, on edessä vierailu oikeussaliin.Mutta Romaly näyttää unohtaneen kriittisen seikan. Elokuvalinkit eivät ainakaan maanantaina toimineet, kun myös The Next Web https://thenextweb.com/shareables/2017/03/06/film-company-kickasstorrents-clone/#.tnw_jIKpDF5n niitä testasi. Yhdelläkään tiedostolla ei ollut jakajia (seeder), jotka vertaisverkoissa ovat avainasemassa tiedostojen välittämiseksi uusille käyttäjille. Näin ollen elokuvafirman viesti on toistaiseksi jäänyt piraateilta näkemättä.