Mitä ihmettä Facebook tekee? Pyysi BBC:ltä todisteita lapsipornosta – ja ilmiantoi sen poliisille

Facebook pyysi BBC:ltä todisteita lapsipornosta, jota jaellaan sen salatuissa ryhmissä. Kun BBC:n toimittaja lähetti Facebookista kerättyjä kuvia, Facebook ilmoitti BBC:stä poliisille ja perui toimittajan kanssa sovitun haastattelun, kertoo BBC http://www.bbc.com/news/technology-39187929 – On lainvastaista kenenkään jakaa kuvia lasten hyväksikäytöstä, totesi Facebook jälkeenpäin lausunnossaan.– Kun BBC lähetti meille sellaisia kuvia, me seurasimme alamme vakiokäytäntöä ja raportoimme niistä CEOP:lle (Britannian lastensuojeluun liittyvä viranomainen). Me raportoimme myös lasten hyväksikäyttöä näyttävistä kuvista, joita oli jaettu omassa palvelussamme. Tämä asia on nyt viranomaisten käsissä.Lapsipornokuvien lähettäminen liittyi BBC:n tekeillä olevaan juttuun Facebookin heikosta valvonnasta, jonka takia palvelua on käytetty myös lapsipornon levittämiseen. BBC oli ensin raportoinut Facebookille 100:sta palvelussa jaetusta kuvasta palvelun omien valikoiden kautta.Facebook poisti kuvista vain 18 ja väitti, etteivät loput kuvat loukanneet sen käyttäjäehtoja. Kun BBC pyysi aiheesta haastattelua, Facebook pyysi BBC:tä lähettämään todisteeksi kuvia, joita Facebook ei ollut ilmiannoista huolimatta poistanut. Kuvien lähettäminen johti ilmiantoon viranomaisille.– Tämä herättää kysymyksiä siitä, kuinka käyttäjät voivat tehokkaasti valittaa Facebookille järkyttävästä sisällöstä, jonka ei pitäisi olla sivustolla, sekä luottaa siihen, että sen suhteen toimitaan, sanoo Britannian parlamentin mediakomitean puheenjohtaja Damian Collins http://www.is.fi/haku/?search-term=Damian%20Collins BBC:lle.Hänen mielestään oli myös erikoista, että BBC:stä oli ilmoitettu viranomaisille, kun se yritti auttaa siivoamaan verkkopalvelua.