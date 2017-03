Videopelissä huijaaminen kävi kalliiksi: Hinnaksi 10 miljoonaa dollaria

Digitoday

Suositun League of Legends -pelin tekijä Riot Games saa LeagueSharp-huijauspalvelulta kymmenen miljoonan korvaukset, kertoo PC Gamer http://www.pcgamer.com/riot-awarded-10-million-in-in-leaguesharp-lawsuit-settlement/ League of Legends on tämän hetken suosituimpia kilpapelejä. LeagueSharp myi tilauspalvelua, joka tarjoaa käyttäjätilien kehittämistä boteilla eli tekoälyn ohjaamilla hahmoilla. Keinotekoisesti kehitettyjä tilejä on sittemmin myyty eteenpäin jälkimarkkinoilla.Huijausyhtiö myi tilauspalvelua yksittäisille käyttäjille 15–50 dollarin kuukausihintaan.Osapuolet pääsivät asiasta sovintoon oikeudenkäynnin aikana. Korvausten ohella LeagueSharp luopuu kokonaan palvelunsa tuottamisesta sekä verkkosivustostaan. Käytännössä palvelu on ollut jäissä jo tammikuusta asti.LeagueSharp yritti välttää oikeustoimia viimeiseen asti muun muassa perustamalla pöytälaatikkofirman Peruun.