Roskapostittajien virhe paljasti kaiken: Näin päädyt postituslistalle

Roskapostin määrään saattaa tulla tuntuva pudotus roskapostittajien tekemän virheen takia. River City Media -niminen yritys eli RCM on lähettänyt noin miljardi roskapostiviestiä päivässä, ja kuuluu roskapostittajia jäljittävän SpamHouse Project -organisaation mukaan maailman kymmenen suurimman roskapostittajan joukkoon, kertoo CSO Online -verkkosivusto http://www.csoonline.com/article/3176433/security/spammers-expose-their-entire-operation-through-bad-backups.html RCM:n toiminnan yksityiskohdat ovat nyt paljastumassa, sillä koko yrityksen tietokantojen varmuuskopiot tallentuivat verkkopalvelimelle – ilman suojausta. Yrityksen arkistot löysi tietovuotoja tutkiva Chris Vickery http://www.is.fi/haku/?search-term=Chris%20Vickery MacKeeper -tietoturvayhtiöstä.Vickeryn mukaan RCM:n tietokannasta löytyy muun muassa noin 1,4 miljardin ihmisen sähköpostiosoitteet, kokonaiset nimet, IP-osoitteet ja usein myös kotiosoitteet.– On haastavaa löytää parasta ohjelmistoratkaisua valtavan datamäärän käsittelyyn, Vickery kirjoittaa MacKeeper-yhtiön blogissa https://mackeeper.com/blog/post/339-spammergate-the-fall-of-an-empire Arvokas löytö on myös lista domaineista eli verkko-osoitteista, joita RCM on käyttänyt roskapostin levittämiseen. SpamHouse Project on lisännyt löytyneet domain-nimet estolistoilleen, joita useat sähköpostipalvelut käyttävät roskapostin suodattamiseen.Tiedot paljastavat paljon myös roskapostittajien toimintatavoista. Esimerkiksi helpoin tapa päätyä roskapostittajien listoille on antaa sähköpostiosoitteensa johonkin nettikyselyyn, jossa luvataan sähköpostinsa antajille esimerkiksi jotain näytetuotetta. Tavaraa tuskin koskaan toimitetaan, sen sijaan postilaatikko voi pian alkaa täyttyä mainosviesteistä.Vickery arvioi, että yhtiön toiminta rikkoi useampia lakeja ja vähintään sähköpostipalveluiden käyttäjäehtoja.