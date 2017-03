Facebook testaa hartaasti toivottua nappia – mutta yllättävässä paikassa

Digitoday

Maailman suurin yhteisöpalvelu Facebook alkoi kokeilla tykkää-nappinsa vastakohtaa en tykkää -nappia, jossa peukku osoittaa alaspäin.Asiasta uutisoi muun muassa Hot Hardware http://hothardware.com/news/facebook-rolls-out-dislike-button-only-for-messenger , jonka mukaan en tykkää -nappia ei testata Facebookissa, vaan sen omistamassa Messenger-viestipalvelussa. Pieni määrä käyttäjiä voi reagoida muiden lähettämiin viesteihin peukuttamalla niitä nyt myös alaspäin.– Me testaamme aina keinoja tehdäksemme Messengeristä hauskemman ja kiinnostavamman. Tämä on pieni kokeilu, jossa ihmiset pääsevät jakamaan emojia, joka parhaiten kuvaa heidän tuntemuksiaan viestistä, Facebook sanoi TechCrunchille https://techcrunch.com/2017/03/04/facebook-messenger-dislike-button/ Vuonna 2009 esitelty tykkää-nappi on Facebookille oleellinen työkalu käyttäjätietojen keräämiseksi ja mainonnan kohdistamiseksi. Cambridgen yliopiston taannoinen tutkimus tykkää-napin painalluksista toi kouriintuntuvasti esiin http://www.is.fi/digitoday/art-2000001789459.html sen, miten tarkasti käyttäjiä voidaan tämän yhden napin avulla profiloida.Työkalu muuttui entistä tehokkaammaksi vuosi sitten, kun Facebook laajensi nappia http://www.is.fi/digitoday/art-2000001904820.html sellaisten asioiden kuin rakkauden, naurun, yllättyneisyyden, surun tai raivon ilmaisemiseksi.Ei ole selvää, onko en tykkää -nappi tulossa laajempaan käyttöön, vai haudataanko uudistus kokeilun jälkeen. Nappia on kuitenkin kyselty Facebookilta vuosikaudet. Palvelu on vältellyt sitä peläten, että se lisäisi negatiivista ilmapiiriä.Toisaalta käyttäjät ovat harmitelleet napin puutetta tilanteissa, joissa muut tarjotut reaktiot eivät kunnolla täsmää omien tuntemusten kanssa – vaikkapa, kun ystävä on saanut potkut.