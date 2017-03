Tinder antoi miehelle elinikäisen porttikiellon: ”Sinulla on paljon opittavaa, Nick”

Digitoday

Seuranhakupalvelu Tinder antanut harvinaisen näkyvästi elinikäisen porttikiellon palveluun miehelle, joka lähetti aasialaisperäiselle naiselle rasistisia ja halventavia viestejä. Mies ilmeisesti raivostui, kun nainen ei hänen mielestään vastannut hänen viesteihinsä tarpeeksi nopeasti.Porttikiellosta kertoi yhtiön tiedotusjohtaja Rosette Pambakian http://www.is.fi/haku/?search-term=Rosette%20Pambakian blogikirjoituksessa http://blog.gotinder.com/in-commemoration-of-national-pig-day/ , jonka otsikko on suomennettuna ”Kansallisen sikapäivän kunniaksi”. Blogipäivitys on tehty 1. maaliskuuta, joka tosiaan on Yhdysvalloissa nimetty kansalliseksi sikapäiväksi.– Olin henkilökohtaisesti loukkaantunut siitä mitä sanoit. Sanasi tuolle naiselle oli hyökkäys ei vain häntä, vaan meitä kaikkia kohtaan, Pambakian kirjoittaa.Verkkolehti Huffington Post http://www.huffingtonpost.com/entry/tinder-bans-racist-sexist-man_us_58b9c408e4b0d2821b4e09f4 on julkistanut otteen miehen ja naisen viestittelystä. Nick haukkuu naista muun muassa halventavilla nimityksillä ”chink” ja ”cunt”, kun nainen ei ole hetkeen vastannut. Viestit lähtivät leviämään verkkoyhteisöissä sen jälkeen, kun naisen ja Nickin yhteinen ystävä oli julkistanut ne närkästyneenä Nickin käytöksestä.Viestien tultua julki myös muut naiset ovat kertoneet saaneensa Nickiltä loukkaavia viestejä ja yllättänyt muun muassa lähettämällä kuvia sukupuolielimistään Snapchatin kautta.Pambakianin mukaan Tinderillä on nollatoleranssi halveksuntaa kohtaan, eikä se salli esimerkiksi rasismia tai seksismiä.– Sinulla on paljon opittavaa, Nick, Pambakian sanoo.Pambakian huomauttaa, että Nickin käytöksellä voi olla vaikutuksia myös hänen uraansa.– En ole varma oletko kuullut, mutta useammasta naisesta on tulossa menestynyt yrittäjä ja yritysjohtaja. Et selvästi ole kiinnittänyt huomiota. Naisten äänet ovat vain voimistumassa. Joten sanon tämän nyt selvästi: Sinulla ja sinun kaltaisillasi ei ole asiaa meidän maailmaamme.Huffington Postille toimittamassaan lausunnossa Pambakian toteaa, että Tinderin mielestä oli tärkeää lähettää selvä viesti, ettei loukkaavaa käytöstä siedetä palvelussa. Naisia myös rohkaistaan raportoimaan tämän tyyppisestä käytöksestä, jotta asiattomasti käyttäytyvät voidaan poistaa.