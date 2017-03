Uusi älykondomi mittaa kaiken – käytössä piilee hurja vaara

Digitoday

Alkujaan viime vuonna paljastettu vempain i.Con Smart Condom kuuluu ehdottomasti niin sanotun wearables- eli puettavan teknologian eksoottisimpaan kastiin.Tuotteesta kirjoittava Cnet https://www.cnet.com/news/icon-smart-condom-ring/ sanoo tavallisen kondomin ympärille asetettavan älyrenkaan mittaavan monenlaisia asioita, jotka saattavat miehiä kiinnostaa. Nimestään huolimatta se ei siis ole varsinainen kondomi, eikä myöskään kertakäyttöinen.i.Con -älyrengas mittaa muun muassa työntökertoja ja -nopeutta, kalorien kulutusta, seksikertoja, ympärysmittaa ja ihon lämpötilaa.Ideana on, että käytön jälkeen i.Con siirtää tiedot bluetooth-yhteydellä siihen liitettyyn puhelinsovellukseen. Myyntisivulla olevan pakettikuvan perusteella sovellus on määrä julkaista Applen App Storessa – jossa tosin on tunnetusti tiukka seula siitä, mitä sisään päästetään.Vimpaimessa on mikro-usb-portti, jonka kautta siihen voi noin tunnissa ladata virtaa 6–8 tunnin käyttöä varten.I.Con Smart Condom tuli ennakkotilattavaksi British Condomsin kautta 60 punnan hintaan. Julkaisuajasta ei kuitenkaan ole tietoa, eikä hintaa edes peritä ennen kuin tuote on markkinoilla.Omia tilastojaan voi vertailla muiden käyttäjien suoritukseen laitteeseen liittyvässä nettipalvelussa, valmistaja lupaa. British Condoms vakuuttaa, että kaikki käyttäjätiedot pidetään nimettöminä, mutta halutessaan omat tuloksensa voi jakaa ystävien tai koko maailman kesken.Kysymys kuuluu, kuinka moni malttaa olla ottamatta selvää, miten itse pärjää maailmaan verrattuna. Ja kuinka paljon tuskaa vastauksen saaminen saattaa aiheuttaa - sekä pysyvätkö tiedot todella turvassa.