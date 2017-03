OnePlusin rahojen alkuperä selvisi

Digitoday

Kiinalaiset OnePlus-puhelimet ovat löytäneen nopeasti yleisönsä Suomessa. Valmistajan mallit ovat pitäneet teleoperaattori Elisan myymien kuluttajapuhelimien listan ykköstilaa hallussaan useampia kuukausia ja ovat lisänneet suosiotaan myös yrityspuolella.OnePlusin Pohjoismaiden-markkinointijohtaja Ruta Klyvyte http://www.is.fi/haku/?search-term=Ruta%20Klyvyte kehuu estoitta yhteistyötä suomalaisoperaattorin kanssa. OnePlus myy yleensä puhelimensa suoraan, ja yhtiön ainoa toinen teleoperaattorikumppani Elisan ohella on myöhemmin mukaan tullut brittiläinen O2.– Suomi oli meille tärkeä maa jo ennen yhteistyötä, koska meillä oli siellä paljon faneja, Klyvyte sano viitaten suomalaisten suoraan Kiinasta tilaamiin ensimmäisiin OnePlus-malleihin.Johtajan mukaan Suomi oli otollinen maa aloittaa, koska se on hyvin Android-valtainen ja avoin uusille laitteille.OnePlus pääsi yllättämään asiakkaansa viime vuonna, kun hyvin menestyneen OnePlus 3:n seuraaja ei ollutkaan OnePlus 4, vaan 3T. Laitteen suurin ero edeltäjäänsä nähden oli prosessorin vaihtuminen uudempaan malliin. Laitteet ovat ulkoisesti täysin samanlaisia.Klyvyten mukaan yhtiö voi toimia tällä tavalla tulevaisuudessakin. Tulevia tuotepaljastuksia häneltä on kuitenkin turha odottaa.– Tarkoituksemme on julkaista jatkossakin yksi lippulaivapuhelin vuodessa, Klyvyte toteaa.Nettiin levisi tällä viikolla huhuja siitä, että seuraava OnePlusn huippupuhelin voisi olla järjestysnumeroltaan 5. Siinä väitetään olevan pyöristetyt lasireunat, jopa 256 gigatavun massamuisti sekä 23:n ja 16 megapikselin kamerat. Klyvyte ei halua kommentoida huhuja.OnePlusin linja ovat olleet "edulliset lippulaivapuhelimet" yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Klyvyte toteaa, että OnePlus X -budjettimallille ei ole näillä näkymin tulossa jatkoa. Tästä on pääteltävissä, että X-malli ei mitä ilmeisimmin ollut suuri menestys.OnePlusiin liittyy myös eräs suuri väärinkäsitys: Sitä on pidetty startup-yhtiönä. Tämä selittyy sillä, että firman aloittaessa sen alkuperä ja rahoituskuviot pidettiin visusti piilossa. Rahoitusta on ihmetelty paljonkin, sillä yhtiö aloitti myymällä puhelimia nollakatteella.Sittemmin on käynyt ilmi, että OnePlus kuuluu samaan konserniin maailman suurimpiin puhelinvalmistajiin kuuluvan Oppon kanssa. Molempien takana toimii kiinalainen emoyhtiö BBK Electronics. Tämä käy ilmi myös haastattelun aikana.Oppon vaatimatonta läsnäoloa länsimarkkinoilla on toisinaan ihmetelty. Tämä saattaa johtua siitä, että yhtiön yritys lännen valtaukseen saattaa perustua OnePlusiin oman brändin sijasta.Suuren yhtiön tuesta huolimatta OnePlus pitää kuitenkin rahoitus- ja myyntitiedot salaisina. Klyvyten mukaan yhtiö ei kerro tietoja tuloksistaan ja myyntimääristään.