”Kuukauden tyhmin patentti”: IBM patentoi juuri sähköpostin ”Olen lomalla”-viestin

Yhdysvaltojen patenttivirasto myönsi 17. tammikuuta IBM:lle patentin keksinnöstä https://www.google.com/patents/US9547842 , joka on käytännössä sähköpostin automaattinen poissaoloilmoitus. IBM laittoi patenttihakemuksensa vireille jo vuonna 2010.Ihmisten sähköisiä oikeuksia edistävä EFF-järjestö kutsuu https://www.eff.org/deeplinks/2017/02/stupid-patent-month-ibm-patents-out-office-email ratkaisua ”kuukauden tyhmäksi patentiksi”. Järjestön mukaan ainoa ero yleisesti käytössä olevan sähköpostitoiminnon ja IBM:n patentin välillä on se, että patentin mukaan ilmoituksia voisi lähettää jo ennakkoon, eli toiminto ilmoittaisi vastaanottajan aikomuksesta lähteä lomalle esimerkiksi muutaman päivän päästä.EFF:n mukaan ero nykyisen toiminnon ja patentoidun menetelmän välillä on mitätön, ja järjestön lakimies Daniel Nazer http://www.is.fi/haku/?search-term=Daniel%20Nazer arvosteleekin rankasti patenttivirastoa.– Voisi luulla, että poissaoloilmoitusta käsittelevä patenttivirkailija olisi tutkinut myös todellisia sähköpostiratkaisuja. Mutta tutkija käsitteli pelkästään olemassa olevia patentteja ja patenttihakemuksia, Nazer kertoo.IBM ilmoitti luopuvansa patentista ja antavansa sen yleiseen käyttöön sen jälkeen, kun Ars Technica -verkkolehti tiedusteli https://arstechnica.com/tech-policy/2017/03/effs-stupid-patent-of-the-month-ibm-claims-ownership-of-out-of-office-e-mail/ yhtiöltä kommenttia uudesta patentistaan. Yhtiö on jo jättänyt asiasta ilmoituksen patenttivirastolle.