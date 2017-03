Google paransi Gmailia: Nyt sähköpostiin mahtuu enemmän

Digitoday

Google päästää läpi entistä suurempia liitteitä Gmail-sähköpostipalvelussaan, kertoo yhtiö verkkosivuillaan https://gsuiteupdates.googleblog.com/2017/03/receive-emails-of-up-to-50mb-in-gmail.html . Kun palvelu on aiemmin estänyt viestit, joissa on liitteenä yli 25 megatavun kokoinen tiedosto, on liitteen kokorajaa nostettu nyt 50 megatavuun.Liitetiedostojen kokorajan nosto antaa mahdollisuuden lähettää Gmailin käyttäjälle esimerkiksi entistä suurempia videotiedostoja.Muutos koskee kuitenkin vain viestien vastaanottamista. Google ei edelleenkään salli lähettää Gmaililla yli 25 megatavun liitetiedostoja, vaan neuvoo sen sijaan käyttämään esimerkiksi Google Drive -pilvipalvelua.Voi kuitenkin olla hieman haastavaa löytää sähköpostipalvelua, jolla lähettää 50 megatavun liitetiedostoja Gmailin käyttäjälle. Useimmat sähköpostipalvelut rajoittavat lähtevän liitetiedoston koon huomattavasti pienemmäksi.Googlen mukaan uudistus tulee voimaan kaikilla Gmail-käyttäjillä tämän viikon aikana.