Kommentti: Nokia 3310 on kirkkain tähti juuri nyt - mutta se ei ole Nokian, vaan kilpailijoiden ansiota

Nokia 3310 on kirkkain tähti juuri nyt – mutta se ei ole Nokian, vaan kilpailijoiden ansiota



Nokia 3310 oli Barcelonan messujen tähti - osittain kilpailijoiden rattiin nukahtamisen myötä. Mutta millainen on sen tulevaisuus, kysyy Ilta-Sanomien digitoimittaja Henrik Kärkkäinen.

Vaikka Barcelonan mobiilimessut ovat vielä käynnissä, tapahtuman kikkain tähti on helppo nimetä jo tässä vaiheessa.



Se on Nokia 3310.



Nokia 3310 ei ole tähti siksi, että se olisi ollut teknisesti kilpailijoidensa yläpuolella - se on täysin päinvastoin. Se nousi tähdeksi siksi, että matkapuhelinmarkkinoilla ei ole tapahtunut vuosikausiin paljoakaan jännittävää tai tavallisuudesta poikkeavaa. Viime vuodet on puhuttu etupäässä kameroiden kehityksestä tai sitten uusista värivaihtoehdoista.



Nokia-puhelimet julkaissut HMD Global sai siis vetoapua kilpailijoiltaan enemmän kuin ihan vähän. Sen lisäksi julkaisussa tehtiin monta asiaa oikein.



Tieto 3310:n uudelleenjulkaisusta vuoti julkisuuteen ennakkoon. On vaikea sanoa, oliko kyseessä tarkoituksellinen vuoto vai alalla yleinen ilmiö eli tahaton paljastuminen. Joka tapauksessa se loi mittavan hypen eli ennakkokohun.



Hype katoaa usein, kun tuote julkaistaan ja ihmiset pääsevät sitä ihmettelemään. "Tässäkö tämä nyt oli?" on tällöin yleinen reaktio.



Nyt ei käynyt näin. 3310:n nähtyä päivänvalon hehkutus nousi aivan uudelle tasolle. Ihmistungoksesta johtuen Nokia-puhelinten messuosastoa ei päässyt lähellekään ilman kohtuutonta väkivaltaa, ja media sekä bloggarit ympäri maailman rummuttivat laitetta.



Puhelimet julkaissut HMD on sikäli erikoisessa tilanteessa, että oma koira saattaa puraista. Nokia 3310 toi paremman medianäkyvyyden kuin kukaan olisi osannut kuvitellakaan, mutta samalla pitäisi myös myydä samoilla messuilla julkaistuja Android-älypuhelimia. Markkinointipuolella siis riittää vielä riittää töitä.



Entäpä itse 3310:n tulevaisuus? Ennustaminen ei kuulu hommista helpoimpiin, mutta kokeillaan.



Puhelimesta voi tulla ensi kesän festarihitti. Se on erottautumisen väline, ja sen tallaantuminen mutaan ei harmita ihan yhtä paljon kuin tonnin iPhonen.



On myös helppo arvata, että sitä aletaan tuunailla nopeasti. Muistatteko vielä kännykkäkorut, puhelinlogot ja muut vastaavat? Nämä retroilmiöt voivat palata retropuhelimen julkaisun myötä.



Vaan kuinka pitkälle ilmiö kantaa? Sitä on vaikeampi arvioida. 3310:stä voi tulla kakkospuhelin ja erottautumisen väline länsimaissa. Huonoimmassa tapauksessa sille voi käydä, kuten muoti-ilmiöille usein käy. Muistaako joku vielä Pokémon Gon?



Mutta kävi länsimaissa muoti-ilmiölle miten tahansa, sen kohtalo ratkaistaan Intiassa, Aasiassa ja Afrikassa. Siellä sen päämarkkinat ovat.