Kauhu voi olla muutakin kuin räiskintää - peliennakossa Impact Winter ja Little Nightmares

Ensin Resident Evil -sarja palasi upeasti takaisin toimintakauhun juurille, ja seuraavaksi Bandai Namco julkaisee keväällä kaksi peliä, joiden parissa kevätaurinko ei juuri lämmitä.Ensimmäinen kauhuksi luokiteltava videopeli ilmestyi jo 35 vuotta sitten. Sinclair ZX81:lle julkaistu 3D Monster Maze viskasi pelaajansa sokkeloon, jossa tätä jahtasi hirvittävä Tyrannosaurus Rex -hirmulisko.Sen jälkeen kauhua on nähty monessa muodossa: muun muassa Friday the 13th, Alone in the Dark, Silent Hill, Resident Evil ja Amnesia ovat vieneet genreä milloin eteen, milloin taaksepäin. Tällä hetkellä kauhu- ja selviytymispeleillä menee hyvin, kiitos erityisesti Resident Evil 7 biohazardin onnistuneen comebackin.Mutta kauhu- ja selviytymispelien genreen mahtuu muutakin. Brittiläisen Mojo Bones -studion luoma Impact Winter on oiva esimerkki oman ja uskaltavan näkemyksen mahdollisuuksista. Impact Winteriä yritettiin alkujaan potkaista vauhtiin Kickstarter-joukkorahoituskampanjan kautta, mutta rahaa ei kertynyt tarpeeksi. Sitten tiimi vei pelin Steam-palvelun Greenlight-äänestykseen, jossa pelaajat saavat äänestää josko pelille annetaan julkaisulupaa. Se heltisi muutamassa päivässä, minkä jälkeen Bandai Namco lähestyi tiimiä ja otti seikkailun huomiinsa.Impactissa maailma on väärällään asteroidin tuhoisan törmäyksen jäljiltä, ja tarjolla onkin väkevän tunnelmallinen selviytymisseikkailu autiuden keskellä.Peli on täynnä kontrasteja ja päätöksentekoa, mutta tärkeintä on silti sinnitellä hengissä autiuden, loppumattoman lumihelvetin keskellä. Joka ei ole kuitenkaan niin autio, kuin miltä ensi näkemältä näyttää.Little Nightmares puolestaan sukeltaa aivan toisenlaisiin tunnelmiin.Ruotsalainen Tarsier Studios on työskennellyt aiemmin muun muassa ylisöpön LittleBigPlanet-sarjan parissa, ja firman ote näkyykin selvästi fysiikkapohjaisessa tasohyppelyssä ja kuvakulmissa. Peli kuitenkin sukeltaa vahvasti pelottavien tunnelmien ja outojen ympäristöjen maailmaan, rakentaen synkän, kummallisen ja monin paikoin pelottavan audiovisuaalisen elämyksen.Ja toisin kuin monissa muissa kauhupeleissä, tässä tunnelmaa ei rakenneta säikyttelemällä tai roiskuvalla verellä. Pelaajan ympärille rakennetaan tiheä tunnelman verkko väreillä, valoilla ja äänillä. Osa jännitystä tulee jo siitä, että pelaaja kuulee ympärillään levittäytyvän pelottavan unitalon ääniä ja huomaamattaan jännittää, jotta mitä seuraavan oven takana odottaakaan.Impact Winter julkaistaan PC:lle huhtikuussa, Little Nightmares PC:lle, PlayStation 4:lle ja Xbox Onelle toukokuussa.Lisää peleistä oheisella ISTV:n ennakkovideolla.