Sotaveteraani Hannes Hynöselle perustettu fanisivu muuttui mainokseksi: ”Hyväksytetty Hynösen perheen kanssa”

Sotaveteraani Hannes Hynösen http://www.is.fi/haku/?search-term=Hannes%20Hyn%C3%B6sen fanisivuna alkaneen Facebook-sivun sisältö on kokenut viime viikkoina suuren muutoksen. Sivun päivitykset helmikuun ajalta ovat pääasiassa linkkejä terveys- ja hyvinvointiaiheiseen Kohokohta.com -sivustoon, ja pari viikkoa sitten julkaistussa Facebook-päivityksessä https://www.facebook.com/Tervejaonnellinenelama/posts/1344267138964092 kerrotaan sivun nimen muuttumisesta.Päivityksen mukaan sivun aiheina ovat olleet terveys, hyvinvointi, liikunta ja positiivisuus. Samoja aiheisiin on tarkoitus keskittyä jatkossakin, mutta sivun nimi aiotaan vaihtaa, kunhan Facebook hyväksyy muutoksen. Päivityksen mukaan muutoksesta on puhuttu Hanneksen pojan kanssa. Vuonna 2015 kuollut Hynönen http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001044264.html nousi kuuluisuuteen vuoden 2014 itsenäisyyspäivän juhlissa, jossa sotaveteraani valloitti yleisön http://www.iltasanomat.fi/linnanjuhlat/art-2000000846010.html tarinoillaan ja elämänilollaan. Pian tämän jälkeen Hynöselle perustettiin Facebookiin fanisivu, joka on kerännyt yli 67 000 tykkääjää.Ennen helmikuun alkua sivulla oli harvakseltaan muun muassa hyvän viikonlopun toivotuksia sekä päivityksiä, joissa kehotettiin ottamaan muita huomioon sekä pitämään positiivinen asenne. Lisäksi sivulla on ollut silloin tällöin linkkejä ja tykkäyskehotuksia Hyvinvointiyhteisö-nimiselle Facebook-sivulle.Viimeisten viikkojen aikana Sotaveteraani Hannes Hynösen fanisivun päivitystahti on tihentynyt, ja julkaisut ovat olleet linkkejä muun muassa parisuhteisiin, terveelliseen ruokaan ja muihin elämänohjeisiin liittyviä juttuihin, jotka on julkaisu Kohokohta.com -sivustolla.Hynösen fanisivua, Hyvinvointiyhteisöä ja Kohokohta.comia yhdistää Petri Ylönen http://www.is.fi/haku/?search-term=Petri%20Yl%C3%B6nen , joka on fanisivun ja Hyvinvointiyhteisö-sivun perustaja ja ylläpitäjä sekä Kohokohta.com -sivuston tuottaja ja mediamyyjä.– Olen alusta asti ollut tästä sivusta yhteydessä Hanneksen ja hänen perheensä kanssa, ja ollaan ilmoitettu heille, mitä sivulla tehdään, Ylönen sanoo.– Hanneksen haastattelun pohjalta on tehty hänelle tärkeitä aihealueita. Nyt kun hän on edesmennyt, niin olen jutellut Hanneksen pojan Pekka Hynösen http://www.is.fi/haku/?search-term=Pekka%20Hyn%C3%B6sen kanssa, ja hänen kanssaan on hyväksytetty että näillä samoilla linjoilla jatketaan, hän perustelee sivun uutta tyyliä.Hyvinvointiin liittyviin aiheisiin keskittyvällä Kohokohta.com-sivustolla on myös omalla nimellään kaksi muuta Facebook-sivua, joista toisella on reilut 223 ja toisella noin 7 347 tykkäystä. Yli 67 000 Hynösen fanisivun tykkääjän ohjaaminen sivustolle kasvattaisi sen Facebook-näkyvyyttä reilusti.Fanisivun muutos herättää hieman epäluuloja, sillä se muistuttaa niin sanotuista like-farming -huijauksista. Näissä Facebookiin perustetaan ensin sivu, jolle pyritään saamaan paljon tykkäyksiä ja seuraajia esimerkiksi suositulla aiheella tai muulla mahdollisimman monen suosimalla sisällöllä. Tarpeeksi tykkääjiä ja seuraajia kerättyään huijarit muuttavat sivun sisällön, ja alkavat linkittää ja levittää sen kautta esimerkiksi haittaohjelmia tai mainontaa.Ensimmäisenä aiheesta uutisoi Iltalehti http://www.iltalehti.fi/uutiset/201702272200077262_uu.shtml , jonka mukaan Hynösen Facebook-fanisivusta on tullut mainospaikka.– Olen tehnyt koko sivun olemassaolon ajan yhteistyötä Hynösen perheen ja Pekka Hynösen kanssa sekä haastatellut Hannes Hynöstä itseään, Ylönen puolustautuu.– Olemme tehneet tosi tosi hyviä tempauksia, saatu naapurit auttamaan toisiaan. Tämän päiväisestä jutusta - sanotaanko, ettei tullut hyvä mieli.Ylönen on pyytänyt Facebookilta lupaa vaihtaa Sotaveteraani Hannes Hynösen fanisivun sivun nimeä. Myös Hanneksen toinen poika Pertti Hynönen http://www.is.fi/haku/?search-term=Pertti%20Hyn%C3%B6nen vahvistaa, että hänen veljensä on hyväksynyt nimenmuutoksen.– Jos se menee läpi, niin hyvä, ja jos se ei mene, niin en tee sivulla mitään. En minä sitä silloin viitsi jatkaa, Ylönen sanoo.Sen enempää Ylönen ei suostu tapausta kommentoimaan. Fanisivun uudeksi nimeksi on ilmeisesti tulossa ”Terve ja onnellinen elämä”, sillä se on jo kirjoitettuna fanisivun otsikkokuvaan.