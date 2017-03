Nokia 3310 poiki hullun tungoksen - ja 7500 lehtiartikkelia

Digitoday

Nokia 3310:n uudelleenlanseeraus vaikuttaa todella onnistuneelta päätökseltä. Klassikkoluurin uusioversio on saanut poikkeuksellisen suurta huomiota ympäri maailman. Samalla se sai ihmiset kiinnostumaan "oikeista" julkistuksista, Nokia 6-, 5- ja 3-älypuhelimista.Puhelimet julkaisseella HMD Globalilla on pieni alaosasto Nokian suurella näyttelyalueella, ja puhelinkulmaus on jatkuvasti tupaten täynnä. Ulkomainen media pyörittelee laitteita ja tekee televisiolähetyksiä. Puhelinta hypistelläkseen on jonotettava hyvän aikaa.– Kolmen ensimmäisen päivän aikana Nokia-puhelimista on kirjoitettu maailmalla 7500 artikkelia. Nyt odotamme, että kymppitonni tulee täyteen, sanoo Nokia-puhelimet julkaisseen HMD Globalin markkinointijohtaja Pekka Rantala http://www.is.fi/haku/?search-term=Pekka%20Rantala Ilta-Sanomat Digitodaylle.Puhelinpomot ovat aiheesta innoissaan. Entä miten Nokia 3310:n aiheuttama innostus otettiin vastaan tuotemerkin lisensoineen emo-Nokian puolella?– Meillä oli suuria odotuksia, mutta tämä ylitti nekin, Nokian brändilisensoinnista vastaava johtaja Seppo Aaltonen http://www.is.fi/haku/?search-term=Seppo%20Aaltonen sanoo.Aaltosen mukaan puhelin ei ole herättänyt huomiota vain mediassa. Se on osoittautunut myös asiakastapaamisten vetonaulaksi.– Nokia 3310 herättää hymyn ihmisten huulille. Se on hyvän tuulen laite, Aaltonen kuvailee.