Ilta-Sanomille uusi, nopeampi osoite: ”Is.fi, näinhän sen olisi aina pitänyt olla”

Digitoday

Monet Ilta-Sanomien lukijat ovat vuosien varrella ehtineet ihmetellä, miksi Ilta-Sanomien verkkopalveluun ei pääse yksinkertaisella is.fi –osoitteella: pääseehän esimerkiksi Helsingin Sanomien verkkopalveluun nopealla ja simppelillä hs.fi-osoitteella.Ilta-Sanomat on lyhyemmästä osoitteesta itsekin haaveillut, mutta sen käyttäminen ei ole ennen tätä päivää ole ollut mahdollista. Suomen verkkotunnusjärjestelmässä ei ennen syksyä 2016 sallittu verkko-osoitteita, jotka ovat samoja, kuin jonkun maan maatunnus. IS sattui olemaan Islannin maatunnus.Vaikka is.fi vapautui haettavaksi syyskuussa 2016, eteen tuli uusi ongelma.– Vähän hassua on, että aikojen alussa, kun verkko-osoitteita on jaettu, tuotemerkkien haltijat ovat saaneet rekisteröidä niitä muita ennen. Tässä tapauksessa kyse oli nopeuskilpailusta. Vaikka siihen hyvin valmistauduttiin, se hävittiin suomalaiselle pienyritykselle, eikä osoitetta pystytty meille avaamaan vielä tuolloin syksyllä, Ilta-Sanomien verkkojohtaja Timo Rinne http://www.is.fi/haku/?search-term=Timo%20Rinne kertoo.– Tuotemerkin haltijoilla on kuitenkin etuoikeus verkko-osoitteisiin, joten normaalin viranomaiskäsittelyn kautta saimme lopulta siirrettyä osoitteen meidän haltuumme.Ilta-Sanomien 85-vuotisjuhlan kunniaksi uusi verkko-osoite is.fi otetaan käyttöön tänään, 2. maaliskuuta. Myös vanha osoite iltasanomat.fi jatkaa toiminnassa edelleen täysin normaalisti.– Is.fi on luontainen osoite meidän kaltaisellemme palvelulle, jolla on lempinimilyhenne. Uskomme, että pääosa selainkäytöstä siirtyy nopeasti tähän nopeampaan ja helpompaan osoitteeseen. Näinhän sen olisi aina pitänyt olla, Rinne sanoo Ilta-Sanomien vanhaa mainoslausetta mukaillen.Ilta-Sanomat on tukevasti Suomen suurin verkkopalvelu. TNS Metrixin mittauksen mukaan IS tavoittaa ainoana suomalaisena mediana yli kaksi miljoonaa silmäparia viikossa, ja Ilta-Sanomien verkkopalveluun tehdään yli 30 miljoonaa käyntiä joka viikko.