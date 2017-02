Samsung julkaisi tabletteja - ja haluaa, etteivät ihmiset käytä niitä pitkään

Digitoday

– Vuosi 2016 oli meille haastava, aloittaa Samsungin markkinointijohtaja Rory O'Neill http://www.is.fi/haku/?search-term=Rory%20O'Neill vastauksen ensimmäiseen kysymykseen.Kysymys oli, että onko vuosi 2017 parempi Samsungille kuin edellinen. Paljoa siihen ei vaadita, sillä Note 7 -puhelimen ongelmat tuottivat yhtiölle jättimäisen laskun. Käytännössä ne söivät yhden vuosineljänneksen voitot, mikä ei Samsungin mittakaavassa ole ihan vähän.Samsung tietää tämän, ja yhtiö käytti suuren sunnuntai-illan showstaan palaamalla Note 7 -ongelmiin ja sen jälkeen tehtyyn laaduntarkkailun parantamiseen. Jos asiaa ei olisi tuotu esille, Samsung joutuisi vastailemaan kysymyksiin siitä, miksi näin ei tehty.Myös seuraava kysymys on epämiellyttävä. Ovatko mobiilimessut vuosimallia 2017 Samsungille väliinputoamiskerta, sillä yhtiöllä ei ole esitellä uuta lippulaivaa? Sellainen tulee vasta kuukauden kuluttua.O'Neill ei oikeastaan vastaa kysymykseen. Hän kääntää puheen tabletteihin, joita Samsung juuri julkaisi http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005104133.html näyttävän shown tahdittamana.– Tablettimarkkina on todella iso. Etenin premium-tuoteryhmässä on kasvua paljon, hän aloittaa.– Tuoteryhmänä se on edelleen uusi. Ensimmäiset tabletit nähtiin vasta vuonna 2010, johtaja jatkaa.On määrittelykysymys, milloin ensimmäinen tabletiksi laskettava laite todella julkaistiin. Samsungin määritelmän mukaan se on 2010, eli ensimmäisen iPadin julkaisun aikaan. Mutta nyt tilanne on kuitenkin se, että Samsung on pannut kaikki markkinointipaukkunsa Galaxy Tab S3- ja Galaxy Book -tabletteihin. Toinen on kallis Android-pohjainen medialaite ja toinen on Windows 10:een perustuva tabletti-läpärihybridi eli 2-in-1.Puhutaanpa siis hetki niistä tableteista, kun Samsung niin haluaa. Voimmeko odottaa niidenkin elinkaaren lyhenevän, kuten puhelimille on käynyt? Tätä nykyä puhelinvalmistajat, Samsung ja Apple etunenässä, hilaavat puhelimen keskihintaa ylemmäs ja samalla haluavat saada ihmiset vaihtamaan laitteensa nopeammin uuteen.O'Neill ei vastaa kysymykseen aivan suoraan. Hän kuitenkin toteaa eurooppalaisten vaihtavan tällä hetkellä puhelimensa keskimäärin 23 kuukauden välein, tabletin elinkaari on puolestaan 4–5 vuotta. Markkinarakoa siis vaikuttaisi olevan.Samsung on vetäytynyt Euroopassa kokonaan pois alle 200 euron puhelimien hintaryhmästä. Käykö samoin myös tableteissa, eli onko kohta tarjolla vain kalliita taulutietokoneita?– Meillä on edelleen Galaxy Tab -tuotteemme keskihintaluokassa. Puhelimissa eurooppalainen kuluttaja on sanellut lompakollaan, mitä haluaa maksaa, O'Neill sanoo.Samsung ilmoitti lehdistötilaisuudessaan, että Galaxy Bookin ostaja saa kaupan päälle S-pen-ohjainkynän sekä näppäimistön. Laitteen hintaa ei kuitenkaan kerrottu, joten "kaupan päälle" -ilmaus ei ole ehkä ihan kohdallaan. Miksi yhtiö panttaa hintaa?– Paljon on vielä viimeistelemättä. Hiomme parhaillaan kumppaniemme kanssa viimeisiä yksityiskohtia kuntoon, ja lopullinen hinta selviää sen jälkeen, O'Neill sanoo.