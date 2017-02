Nokia 3310 tekee paluun! Uudet Nokia-puhelimet pähkinänkuoressa: Neljä laitetta, poikkeuksellinen Android-ratkaisu

Digitoday





Nokia-puhelimia valmistava HMD Global julkaisi neljä Nokia-puhelinta, joista kolme on edullisia tai keskihintaisia Android-malleja ja yksi on uusioversio Nokia 3310-suosikkipuhelimesta. Järeää lippulaivapuhelinta tai tablettia ei nähty, mutta molempia on lupa odottaa vielä tämän vuoden aikana.Kaikkiin Nokian Android-puhelimiin luvataan kuukausittaiset tietoturvapäivitykset – samaan tapaan kuin Googlen omiin, mutta paljon kalliimpiin Pixel-puhelimiin. Laitteissa käytettävä Android on niin sanottu ”vanilja”, eli sen päälle ei ole rakennettu ylimääräisiä ohjelmistokerroksia eikä järjestelmän mukana toimiteta valmistajan omia ohjelmia. Tällöin puhutaan myös "puhtaasta" Androidista.5,5 tuuman full hd -näyttö, täysalumiinirunko, 16 megapikselin kamera, Qualcomm Snapdragon 430 8-ydinsuoritin, 32 gigatavun massamuisti, 3 gigatavun keskusmuisti, 3000 mAh akku, Android 7 (Nougat), hinta noin 230 euroa. 64 / 4 gigatavun muisteilla varustettu versio maksaa 300 euroa.5,2 tuuman hd-näyttö, täysalumiinirunko, 13 megapikselin kamera, Qualcomm Snapdragon 430 8-ydinsuoritin, 16 gigatavun massamuisti, 2 gigatavun keskusmuisti, 3000 mAh akku, Android 7 (Nougat), hinta noin 190 euroa.5 tuuman hd-näyttö, polykarbonaatti-alumiinirunko, 8 megapikselin kamera, MTK 6737 4-ydinsuoritin, 16 gigatavun massamuisti, 2 gigatavun keskusmuisti, 2650 mAh akku, Android 7 (Nougat), hinta noin 140 euroa.Nokia Series 30+ -käyttöjärjestelmä, paino 80 grammaa, 2,4 tuuman ja 320 x 240 -värinäyttö, 2 megapikselin kamera, puheaika 22 tuntia, valmiusaika 25 päivää, 4 värivaihtoehtoa, mahdollisuus myös Facebookin käyttöön, hinta noin 50 euroa.Kaikki puhelimet tulevat myyntiin maalis-kesäkuussa.