Matopeli ja Nokia-soittoääni – tällainen on uudelleenversioitu Nokia 3310

Barcelonalaiseen hotellihuoneeseen istuu kaksi miestä, jotka eivät ole pysyä nahoissaan. Tapaamisen aikataulu on vinksahtanut, ja miesten tiukka ohjelma on alkanut nytkähdellä jo pari päivää ennen maailman suurimpien kännykkämessujen alkamista.Puhelimien julkistusvideota on viilattu yötä myöten. Miehillä on innostukseltaan vaikeuksia pysytellä selkeästi etukäteen suunnitelluissa askelmerkeissään, vaikka he ovat selkeästi opetelleet asiat, jota pitää käydä läpi toimittajien kanssa tuoteuutuuksia esiteltäessä.Nykyisten markkinointioppien mukaisesti enää ei vaan esitellä tuotteita, vaan kerrotaan tarina. Ihmiset on helpompi saada ostamaan puhelimia, jos he ostavat ensin niihin liittyvän tarinan. Tarinankerronnasta ei meinaa kuitenkaan tulla mitään, sillä keskustelu rönsyilee.Nämä miehet ovat Arto Nummela ja Pekka Rantala . He vetävät HMD Globalia, joka on tätä lukiessasi julkaissut neljä Nokia-puhelinta. Niitä voidaan kutsua uuden ajan Nokia-puhelimiksi, sillä Nokia on mukana lisensointikumppanina. Puhelinliiketoiminnasta vastaa HMD Global, jolla on kuitenkin pääkonttori Suomessa.HMD:n tarina on kuunneltuna vakuuttava. Android-puhelimet ovat pitkälti turvattomia, mutta asia on korjattavissa. Laitteiden valmistajana toimiva Foxconn pystyy tekemään ihmeitä, ja käyttöjärjestelmän toimittavan Googlen ja piirivalmistaja Qualcommin tuki on vankkumatonta ja jopa tulkittavissa jopa Nokia-puhelimia suosivaksi. Miesten mukaan Nokiaa on kaivattu takaisin, ja se kiinnostaa myös nuoria.Nuoret kohderyhmänä kuulostaa ensi alkuun oudolta. Eihän niin sanotulla millenniaalisukupolvella ole välttämättä kokemusta Nokia-puhelimista lainkaan.– Tutkimme asiakaskuntaa ja sitä, mitä he halusivat. Nokia on tunnettu yksinkertaisuudesta, luotettavuudesta ja laadusta. Nämä ovat enemmän kuin relevantteja nykysukupolvelle, Nummela sanoo.– Brändin tunnettuuden eteen ei tarvitse tehdä yhtään töitä. Kaikki tuntevat sen, Rantala jatkaa.Nummelan mukaan yhtiö mietti pitkään, mille markkinoille pitäisi suunnata. Mutta Nokialle oli kysyntää kaikkialle, joten puhelimia päätettiin tehdä kaikkialle. Kumppaneita on kertynyt jo yli 500 runsaassa 120 maassa, niin kauppiaita kuin operaattoreita.Pöytään ilmestyy yksi kerrallaan kolme puhelinta: Nokia 6, 5 ja 3. Ne ovat moderneja Android-puhelimia, jotka ovat ominaisuuksiinsa nähden hyvin kohtuuhintaisia. Ehkä jopa kiintoisimmaksi niistä osoittautuu budjettimalli Nokia 3, harva 150 euron hintaluokassa oleva puhelin vakuuttaa järeydellään.Puhelimia on kuitenkin vielä yksi lisää. Toimitusjohtaja Nummela odottaa viimeisen puhelimen pöytään laskemista kuin kiusoitellen.– Teemme kaikille selväksi, että fokuksemme, bisneksemme ja tulevaisuuteemme on tässä, Nummela sanoo uusia Android-puhelimia osoittaen.– Tämä tehtiin vähän kuin hauska mielessä. Tätä ei tarvitse ottaa niin vakavasti, Nummela sanoo ja laskee pöytään viimeisen uutuuden, Nokia 3310:n.Nokia 3310:n uudelleensyntymä nostatti uskomattoman kiinnostuksen aallon, kun huhut sen julkaisusta levisivät julkisuuteen. Rantalaa hymyilyttää, kun häneltä kysyy reaktiota puhelimen herättämään innostukseen.– Sehän on ollut ihan mahtavaa! Toukokuusta asti on ollut spekulaatioita ja kivoja signaaleja ympäri maailman. Kauppiaat haluavat tehdä tilaa hyllyissään uusille tuotteille, Rantala sanoo iloisesti.Nokia 3310 – kyllä sen nimi on tosiaan Nokia 3310 – on loppujen lopuksi yllättävän erinäköinen kuin alkuperäinen. Muoto poikkeaa tutusta, takapuolelle on ilmestynyt kamera ja näyttö vie nyt puolet puhelimen etupuolesta.Mutta kädessä pyöriteltynä se tuntuu yllättävän tutulta. Fyysisten näppäinten tuntuma on lähellä vanhaa. Puhelimen valikoissa seikkaillaan nyt neliöohjainta käyttäen. Jos käyttäjän niin haluaa, puhelimella onnistuu myös alkeellinen nettiselaus ja facebookkaaminen. Myös kamera löytyy.– Siinä on matopeli ja Nokia-soittoääni, markkinointijohtaja Rantala heittää hymyssä suin.– Mitä muuta ihminen tarvitsee tässä elämässä, Rantala jatkaa nauraen.Matopeli on saanut kasvojenkohotuksen, kuten muukin puhelin. Nyt matelija on värikäs, kulkee sivuttain ja kasvaa aiempaa modernimmin.Sitten tapahtuu jotain, minkä pitäisi olla epätodennäköistä. Nokia 3310:stä loppuu akku kesken– Ollaan pelattu liikaa matopeliä, Rantala heittää.