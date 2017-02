Samsung järjesti ison metelin köykäisin eväin

Digitoday

Elektroniikkajätti Samsungilta ei odotettu suuria julkistuksia tämän vuoden MWC-messuilla. Galaxy S8 -huippupuhelinta odotellaan vasta maaliskuussa, sillä yhtiö ottaa laadunvalvonnassa varman päälle Note 7 -puhelimien ylikuumenemisfiaskon jälkeen.Yhtiö on ilmoittanut myös tekevänsä jatkoa Note-puhelinsarjalle. Note 8:n julkistus tehdään vieläkin myöhemmin, aikaisintaan loppuvuodesta.Maailman suurimmalla puhelinvalmistajalla ei kuitenkaan ollut varaa olla messuilla näkymätön, joten yhtiö teki pienistä julkistuksista suuria. Suuren mediashow'n viitta asetettiin kolmen tablettitietokoneen harteille..Samsungin tablettiliiketoiminnan johtajan Brandon Jungin http://www.is.fi/haku/?search-term=Brandon%20Jungin mukaan kutistuvilla tablettimarkkinoilla on kaksi kasvavaa alaryhmää, joihin yhtiö iskee uutuuksillaan: hyvinvarustellut premium-luokan mediatabletit sekä 2-in-1-laitteet, jotka toimivat sekä tablettina että kannettavana pc:nä.Galaxy Tab S3 on 10-tuumainen Android-tabletti, johon Samsung pyrkii tuomaan lisäarvoa ohjainkynällä, hdr-videotoistolla, sekä 4 kaiuttimen äänentoistolla. Pikaisen hypistelyn perusteella 430-grammainen laite oli jykevä, laadukas ja tyylikäs.Galaxy Bookeja julkaistiin kaksi: Järeämpi 12-tuumainen malli perustuu Intelin Core i5 -suorittimeen ja kevyempi 10,6-tuumainen malli Intel Core m3 -mobiiliprosessoriin. Molempien käyttöjärjestelmänä on Windows 10.Lisäksi yhtiö esitteli jo aiemmin julkaistua Samsung Flow -tekniikkaansa, joka synkronisoi tiedostoja ja mahdollistaa eri käyttöjärjestelmään perustuvien laitteiden ristiinkäytön.Samsung paljasti tabletin maksavan 700 tai 800 euroa mallista riippuen. Windows-laitteen hintaa ei kerrottu. Sen hinnoittelu on kriittistä, sillä 2-in-1-laitteet ovat tiukasti kilpailtu tuoteryhmä, ja hinnoittelu on monessa ostopäätöksessä ratkaiseva tekijä. Omia 2-in-1-laitteita ovat julkaisseet viime aikoina muun muassa Microsoft, Acer, HP ja Lenovo.Lisäksi yhtiö ei kommentoinut teknisiä yksityiskohtia kuten sitä, miksi Galaxy Tab S3 -laitteeseen valittiin Qualcommin Snapdragon -suoritin. Samsung valmistaa itse mobiilikäyttöön tarkoitettuja Exynos-prosesessoreja.