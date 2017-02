Älypuhelinkoukussa oleva Katariina, 28, hylkäsi iPhonen – otti käyttöön legendaarisen Nokia 3310:n

Digitoday





Viisi isointa muutosta





Neljä parasta puolta





Mitä opin?

– Tiedätkö, mistä se käynnistyy? työkaveri kysyy antaessaan minulle viikoksi käyttöön legendaarisen Nokian 3310-puhelimen.Todellakin. Olinhan teini vuosituhannen vaihteessa.Puhelimen näytölle ilmestyy edellisen käyttäjän lataama logo. Itse en välttämättä olisi päätynyt pornotähteen, mutta se johdattaa silti ensimmäiselle nostalgiatripille. Ajatella, että joskus selattiin lehti-ilmoituksia, joista valittiin parhaat logot tekemään puhelimesta persoonallisemman. Ja siitä pikselimössöstä vielä maksettiin.Pian seuraa pakokauhu. Minähän olen se tyyppi, joka vastaa aina puhelimeen, eikä näytöllä vilku ilmoituksia vastaamattomista viesteistä. Miten älypuhelimeen omasta mielestään häiritsevästi kiinni kasvanut 28-vuotias selviää viikon teinivuosien klassikkoluurilla, jossa netistä tai somesta ei ole tietoakaan?Aloitan ilmoittamalla Facebookissa käyttäväni viikon puhelinta, jolla en voi lukea WhatsApp-viestejä. Kerron myös tilapäisen puhelinnumeroni, josta lapsuudenystävä järkyttyy.– Eikö sulla ole ollut sama numero muinaisuudesta asti?Niin. Puhelinnumero, jonka sain seiskaluokalle mennessäni samaan aikaan ensimmäisen kännykkäni kanssa. Nokian 3310 muuten sekin.Puhelinnumeron muutos osoittautuu kuitenkin muutokseksi pienimmästä päästä, kun palaan juurille.1. Teen yleensä nopean uutiskatsauksen metrossa matkalla töihin. Nyt se ei onnistu. Aamulla täytyy herätä aiemmin, koska uutiskatsaus on tehtävä jo kotona iPadilla. En nimittäin omista enää edes toimivaa tietokonetta, kun suurin osa juoksevista asioista hoituu älypuhelimella. Ajanvietteenä matkalla töistä kotiin luen tavallisesti blogeja, mutta sillekin tuli loppu.2. Lenkilläkin puhelin kulkee tavallisesti taskussani, koska kuuntelen musiikkia Spotifysta. Onneksi olen lenkkeillyt vapaaehtoisestikin ilman musiikkia, eli muutos ei kirpaise pahasti. Kuntosalilla musiikkia tulee sen sijaan ikävä.3. Ensimmäiset kamerapuhelimet tulivat markkinoille vasta paljon 3310:n jälkeen. Instagram-seuraajani säästyivät siis otoksiltani viikon ajan. Kokonaan en malttanut pysyä poissa suosikkisomekanavaltani, mutta tietokoneella selailu tuntui ankealta ja kankealta.4. Pankkiasiatkin vaikeutuivat. Onneksi tunnuslukulistasta on yhä myös paperiversio, mutta toisinaan lista oli eri paikassa, kun sitä olisi tarvinnut.5. Puhelimen keskeisin käyttötarkoitus on saada yhteys ystäviin ja lähipiiriin. 15 vuotta sitten 3310 ajoi asiansa, kun yhteyttä pidettiin soittamalla ja tekstiviestein. Ainakin minun kuplassani viestitään nykyisin lähinnä WhatsApp-viestein – ja jatkuvalla syötöllä. Kaveriporukan ryhmässä raportoidaan jokainen pienikin asia. Kun ryhmächatteihin ei voinut reagoida, tuntui alkuun ulkopuoliselta. Parin päivän jälkeen päällimmäinen tuntemus oli vapautuneisuus: minun ei tarvinnutkaan enää olla koko ajan tavoitettavissa ja tietoinen kavereiden kaikista pienistäkin ketutuksen aiheista.1. Kun elää uutistoimituksen kiireistä arkea, oli rentouttavaa, kun puhelimen näytölle ei kotona ilmaantunut uutishälyjä. Työsähköpostiakaan en vapaa-ajalla vilkuillut. Myös siihen tottui, ettei kaikkea ole pakko tarkastaa Googlesta juuri sillä punaisella minuutilla.2. Moni ikätoveri on harmitellut keskittymiskyvyn heikentyneen älypuhelinten myötä. Television katselu tai lukeminen ilman puhelimen näpelöintiä on tuntunut suorastaan ylivoimaiselta. No, en näpelöinyt somen takia, mutta Salkkareita katsoessani tunnustan pelanneeni matopeliä. Alkuhuuman jälkeen sekin jäi kuitenkin vähälle. Myös avopuolison juttuihin tuli keskityttyä tarkkaavaisemmin, kun luuri ei ollut koko ajan kädenjatkeena.3. Syyllistyn normaalisti päivittäin perisyntiin: luen iltaisin sängyssä jotain puhelimen näytöltä viimeisenä ennen nukkumaanmenoa, vaikka asiantuntijat kehottavat välttämään tätä viimeiseen asti. Siinä on vinha perä. Sinisen valon häivyttyä nukahdin totta tosiaan nopeammin jopa iltavuorojen jälkeen.4. Helpottavaa oli myös se, ettei puhelinta tarvinnut olla jatkuvasti lataamassa. Töihin pystyi lähtemään turvallisin mielin ilman laturia, kun akku kesti useamman päivän. Myös kuuluvuus oli hyvä, eli työpuhelutkin pystyi hoitamaan huoletta.Moni kaverini piti testiä typeränä ajatuksena ja totesi suorilta, ettei kykenisi samaan.Minusta lepo jatkuvasta uutisvirrasta ja somettamisesta tuntui kuitenkin niin rentouttavalta, että aion tämän viikon jälkeen kiinnittää enemmän huomiota siihen, kuinka paljon aikaa kuluu arjessa älypuhelinta näpelöidessä.Varsinkin WhatsApp-viestien suhteen aion löysätä nutturaani. Viikon aikana lukemattomia viestejä kertyi satoja. En kuitenkaan kokenut viestit suurpiirteisesti läpi käytyäni missanneeni mitään ratkaisevan tärkeää. Jos jotain sellaista olisi tapahtunut, joku varmaankin olisi soittanut. Siihen kelpaa myös 3310.